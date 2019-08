Mijn vriendin laat mij alles doen voor haar bruiloft

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort - of juist niet.

Beste Beatrijs,

Toen een jaar geleden een vriendin mij vroeg als ceremoniemeester voor haar huwelijk, was ik zeer ver­eerd. Maar nu de grote dag nadert, worden er steeds meer verantwoordelijkheden bij mij neer­gelegd. Ik heb het idee dat zij de term ‘bruidspersoneel’ iets te letterlijk neemt. Omdat de feestlocatie in eigen beheer is, wil het paar dat ik het opleveren en opbouwen van de feesttent coördineer. Ook het aansturen van het horeca-team (de dochters van vriendinnen) wordt op mijn bordje neer­gelegd. Bij de afterparty kan ik niet aanwezig zijn, omdat ik na middernacht geacht word de afbouw van de tent, geluid en licht te superviseren.

Protesten mijnerzijds worden door de bruid weggewuifd. Ga ik te ver als ik als cere­moniemeester na de laatste speech ook een beetje van het feest wil genieten?

Partymanager

Beste Partymanager,

Ceremoniemeester op een huwelijk is vaak helemaal niet zo’n aantrekkelijke functie. Zeker niet, als er allerlei rotklussen aan te pas komen, zoals u noemt. Ceremoniemeester is in de eerste plaats een organisatorische taak: cadeaus in goede banen leiden, een draaiboek ontwerpen voor mensen die een speech willen houden of een stukje willen doen, in samenspraak met het bruidspaar nadenken over locatie, eten en muziek. Dat is allemaal nog wel te doen en het kan zelfs leuk zijn om die dingen voor te bereiden. Anders wordt het, wanneer er zo veel taken zijn dat de ceremoniemeester zelf niet meer aan feestvieren toekomt. Een tent afbreken en de rotzooi van het feest opruimen hoort niet bij de officiële taken. Amateur-serveersters aansturen hoort er ook niet bij. Op die manier wordt een ceremoniemeester een soort gratis arbeidskracht die alleen maar bezig is met logistiek en voor opzichter spelen. Het bruidspaar wil een mooi huwelijk op een koopje.

Bespreek uw probleem met de bruid. Zeg eerlijk dat u er op zo’n manier niks meer aan vindt. Als gast op het huwelijk wilt u ook plezier kunnen hebben op het feest en u wilt gewoon de afterparty meemaken en niet toezien hoe anderen (ook vrijwilligers?) met apparatuur sjouwen of tenten afbreken. Dring er bij het bruidspaar op aan om er meer geld tegenaan te gooien voor extra personeel.