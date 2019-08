Mijn schoonfamilie toont geen interesse in ons nieuwe huis

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort – of juist niet.

Beste Beatrijs,

Wij (stel van in de dertig) zijn onlangs verhuisd naar de andere kant van het land. We hebben een mooi oud huis gekocht om op te knappen. Mijn ouders waren natuurlijk nieuwsgierig en hebben al snel een logeerfeestje belegd om het huis in te wijden. Ook zijn mijn broer en zus langsgekomen om gezellig een dagje de handen uit de mouwen te steken. In de hoek van mijn schoonfamilie blijft het echter behoorlijk stil en voor mijn man vind ik dat steeds pijnlijker worden: van zijn vijf broers en zussen is er na een maand nog maar één op bezoek geweest. Wat vindt u, kan ik mijn schoonfamilie hier­op aanspreken? En hoe voorkom ik dat zo’n afgedwongen bezoek geforceerd aan gaat voelen?

Ze tonen geen belangstelling

Beste Ze tonen geen belangstelling,

Het is niet uw taak om uw schoonfamilie op te porren en al helemaal niet achter de rug van uw man om. Dit is iets om aan uw man zelf over te laten. U kunt zich beter niet bemoeien met de manier waar­op die familie de betrekkingen met elkaar onderhoudt. Misschien hebben ze niet de gewoon­te om de deur plat te lopen bij elkaar en komen ze alleen op uitnodiging. Misschien zijn ze niet dol op kluswerkzaamheden en wachten ze liever af tot het huis op orde is. Er kunnen allerlei goede redenen zijn waarom ze niet onmiddellijk bij u op de stoep willen verschijnen.

Bespreek eerst met uw man hoe hij tegenover bezoek van zijn familie staat. Wie weet heeft hij er zelf ook geen haast mee. Het komt vast vanzelf in orde.