Meeslenteren in het tempo van Leidsche Rijn

Hij is alweer even open, de nieuwe bibliotheek in Leidsche Rijn Centrum, die nog in aanbouw was toen het woon- en winkelcentrum ruim een jaar geleden in gebruik werd genomen.

Fascinerend project, een stadscentrum bouwen, zonder torens, kerken, theaters of musea, maar dan tenminste toch met twee pleinen en een bibliotheek, waarvan op die zondagmiddag dat ik er was gretig gebruik werd gemaakt, op precies de wijze waarop je dat kon beogen; met groepjes scholieren, studerend achter schermen en boeken, moeders bladerend in tijdschriften met een schuin oog naar hun spelende kroost, een oudere man opgaand in een krant aan de leestafel. En tussendoor behulpzame medewerkers die leenverzoeken behandelen.

Onweerstaanbaar

Zelf paste ik er moeiteloos tussen, met mijn bij de naastgelegen Bruna gekochte buitenlandse zondagskranten en ik noem de Bruna hier graag, want zo’n aanbod van grote wereldkranten vind ik bijzonder prijzenswaardig, ofschoon het meisje achter de kassa zei dat vrijwel niemand ze kocht.

Hou vol, Bruna.

De combinatie Bruna met zondagskranten en fijne bibliotheek vond ik bijna onweerstaanbaar en ik besloot nog eens met andere ogen naar dat Leidsche Rijn Centrum te kijken, namelijk van iemand die er een woning zou willen huren.

De bibliotheek, voorzien ook van een prettig café met terras, ligt aan het grotere Brusselplein, beplant met jonge acaciabomen en omzoomd met horeca-gelegenheden, waarvan de meeste hun pretentie in bedwang hadden.

Dat is misschien wat raadselachtig geformuleerd; ik bedoel dat ze hun best deden geen al te hoge drempels op te werpen met een aanspraak op haute cuisine en vormelijk gedekte tafels.

Grote gebaren

Waarmee niet gezegd is dat het in Leidsche Rijn Centrum aan grote gebaren ontbreekt. Ik stond even perplex te kijken naar een glanzende brillenwinkel met chique bar en Porsche in de zaak.

Ja, dit stadscentrum met strak stratenplan en appartementen boven de winkels wil ook graag stijlvol zijn en welvarendheid uitdrukken; hier hebben de mensen iets te besteden en hun leven is op orde en zo werd er op deze zondagmiddag ook gewandeld en geflaneerd, loom en tevreden.

Sommige entrees naar appartementen ogen alsof er ergens een portier in uniform is verstopt, die de boodschappen van je aanneemt.

En nog meer tevredenheid: in een heus eigen en glossy stadsmagazine, LR magazine – gratis mee te nemen –, testen flexwerkers Diana en Anoek (zonnebrillen op) café’s en koffietenten en noteren dat er bij de wifi (ook al gratis) genoeg stopcontacten zijn.

Ruim bemeten

Het magazine biedt de bewoners ook suggesties voor hun ruim bemeten vrije tijd. Aangeboden worden leefstijlprogramma’s voor gezond bewegen en eten en ook shinrin-yoku: ‘bosbaden’; rustige wandelingen met een gids. ‘Tijdens de wandeling geeft de gids instructies – gepresenteerd als uitnodigingen – voor zintuigelijk openende activiteiten.’

Leidsche Rijn, de grote uitbreidingswijk van Utrecht, aan gene zijde van kanaal en A2, zou nog steeds een woonideaal willen zijn, getekend door visionaire planogen, begonnen met pionierende eerste bewoners en voltooid door Diana en Anoek.

Met het oog van een antropoloog en de pen van een dichter doet Wim Boevink dagelijks verslag over de grote en kleine wereld om hem heen.