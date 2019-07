Leidt mijn aankoop in een kringloopwinkel ertoe dat een ander iets misloopt?

Beste Beatrijs,

Ik ben een duurzaamheidsfreak. Ik draag graag een steentje bij aan een beter milieu door zo min mogelijk vlees te eten, als het even kan de fiets te pakken en geen onnodige spullen te kopen. Ik ben zeker geen heilige, want mijn vriend en ik hebben een goede baan, we hebben een auto en we gaan drie keer per jaar op vakantie. Voor onze dochter van anderhalf koop ik graag speelgoed op Marktplaats of in een tweedehandswinkel. Zo ben ik duurzaam bezig en bespaar geld. Omdat wij in goeden doen verkeren, bekruipt mij steeds vaker het idee dat ik oneigenlijk gebruik maak van tweedehandswinkels. Leidt mijn aankoop in een kringloopwinkel ertoe dat een ander kind mogelijk iets misloopt? Er is geen regel dat ik mijn geld aan nieuwe spullen moet besteden, maar toch knaagt mijn geweten een beetje.

Zit ik de armen dwars?

Beste Zit ik de armen dwars,

Uw zorgen lijken me overbodig. Kringloopwinkels, Marktplaats en dergelijke staan open voor iedereen, arm en rijk. De bedoeling ervan is recycling, hetgeen mensen met weinig geld de kans biedt op allerlei consumptiegoederen die ze in nieuwe staat niet hadden kunnen aanschaffen, maar waardoor eveneens de groeiende stroom van (plastic) materie een beetje ingedamd wordt. Recycling is erop gericht een minder groot beslag op het milieu te leggen. Er is zo gigantisch veel aanbod van tweedehands, maar nog prima bruikbare spullen dat u als bovenmodaal verdienend gezin heus geen voordeeltjes wegkaapt boven minvermogende gezinnen. Ik zou zeggen: ga vooral door met het redden van de planeet. U schaadt de armen er niet mee, want ook voor hen is er meer dan genoeg om uit te kiezen.