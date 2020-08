Kunnen wij de gastenlijst van ons huwelijk nog wijzigen nu de trouwerij is verzet?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Onze trouwerij stond gepland voor april 2020. In verband met corona hebben wij die dag heel klein gehouden en de genodigden een mail gestuurd dat we het feest naar oktober verplaatsen. Nu denken we erover om de viering nog verder uit te stellen naar volgend jaar april. Alleen verwachten wij dat onze vrienden- en gastenlijst er op dat moment anders zal uitzien. Veel genodigde vrienden en kennissen maakten een half jaar geleden deel uit van ons leven. Doordat wij zijn verhuisd, door het afronden van een studie en door nieuwe sociale activiteiten is ook onze vriendenkring veranderd. Hoe kunnen wij het beste hiermee omgaan zonder mensen voor het hoofd te stoten?

Uitgesteld Trouwfeest

Beste Uitgesteld trouwfeest,

Het huwelijk zelf is doorgegaan, alleen het feest is afgeblazen. U kunt rustig afwachten tot de omstandigheden daarvoor geschikt zijn. De kans lijkt aanzienlijk dat er in oktober nog steeds geen normaal (huwelijks)feest kan worden gegeven. Waarschijnlijk is de anderhalvemeterregel dan nog steeds van kracht met een beperkt aantal gasten en een verbod op zang en dans, en die regels halen veel aardigheid af van een feest. Wacht tot de beperkingen zijn opgeheven.

U hoeft geen mail rond te sturen dat u de viering tot nader order uitstelt, want dat begrijpen mensen zo ook wel. Als het zo ver is (wie weet duurt het nog wel twee jaar), kunt u een nieuwe gastenlijst samenstellen. Sommige mensen blijven er vanzelfsprekend op staan, anderen kunnen worden ­geschrapt (want geen contact meer mee) en nieuwe vrienden kunnen worden toegevoegd. Daar hoeft pas een beslissing over genomen te worden, als er een datum is.