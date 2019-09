Kan je zomaar een getuige vlak voor de bruiloft vervangen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort - of juist niet.

Beste Beatrijs,

Een jeugdvriendin van mij gaat binnenkort trouwen. Zij had hier twee getuigen voor gevraagd, maar heeft een van de twee de wacht aangezegd, omdat deze te weinig aandacht voor haar heeft. Getuige heeft het druk met haar gezin van vijf kinderen van wie er twee ziekelijk zijn. Jeugdvriendin had van getuige verwacht dat die er meer kon zijn voor haar. Nu heeft zij mij opgebeld om te vragen of ik in plaats van die ander getuige wil zijn en of ik meteen een kopie van mijn paspoort kan opsturen, want de tijd dringt. Het voelt niet goed, maar ik wil vriendin ook niet in de steek laten. Wat te doen?

Tweede keus

Beste Tweede keus,

De aanstaande bruid had verwacht dat haar beoogde getuige ‘er meer voor haar zou zijn’. Onduidelijk is wat zij hier precies mee bedoelt. Het enige wat van een huwelijksgetuige wordt verwacht is om op het geëigende moment op het stadhuis een handtekening te plaatsen. Verder komt er niets bij kijken. Het is niet de taak van een getuige om van tevoren emotionele ondersteuning aan bruid of bruidegom te bieden of zich met allerlei organisatorische dingen voor de huwelijksdag bezig te houden. Dat laatste is de taak van een ceremoniemeester.

Objectief gezien was er geen reden voor uw vriendin om de eerder als zodanig gevraagde getuige te ontslaan. Maar goed, dat is gebeurd en vervolgens heeft ze u gevraagd als getuige. U voelt zich tweede keus, maar, zoals gezegd, het is een tamelijk onbelangrijke functie. U hoeft alleen maar de trouwacte te ondertekenen, dus daar kunt u best ja tegen zeggen. Misschien moet u aan uw vriendin vragen wat zij nog meer van u verwacht behalve het plaatsen van een handtekening. Anders bestaat de kans dat uw vriendin ook nog op úw gebrek aan inzet afknapt.