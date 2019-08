Is rode nagellak bij een uitvaart ongepast?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort - of juist niet.

Beste Beatrijs,

Hoewel ik denk dat ik redelijk op de hoogte bent van onze huidige etiquette, was ik verrast toen ik afgelopen week bij een afscheidsdienst te horen kreeg dat rode nagellak niet gepast zou zijn bij een uitvaart. Is deze opvatting niet een beetje passé?

Faux pas?

Beste Faux pas,

Ik denk dat bij een afscheidsdienst (begrafenis of crematie) rode nagellak minder gepast is. Felge­kleur­de nagels zijn een blikvanger, terwijl het bij een begrafenis in het algemeen gewenst is als mensen zich een beetje gedekt kleden: geen felle kleuren, geen uitbundige sieraden of extravagante make-up, geen rode nagels. Aan de andere kant is het ook niet erg beleefd om staande de begrafenis andere mensen te kapittelen op hun uiterlijk. Zo erg is het nu ook weer niet – rode nagels kunnen bij iemands standaard uitrusting ho­ren – en het is beter om ervan uit te gaan dat zo’n detail niet verkeerd (aandacht trekkend) bedoeld is.