Ik noem mijn ex liever geen ex, maar hoe dan wel?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort - of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn ex-vrouw en ik zijn begin dit jaar gescheiden na meer dan tien jaar samen te zijn geweest. Die scheiding, waar we beiden achterstaan, is in goede harmonie verlopen. Hoewel onze relatie is beëindigd, gaan we nog graag met elkaar en elkaars familie om. Omdat woorden werkelijkheden creëren, zijn we op zoek naar een woord dat onze band goed weergeeft. Ex-partner, ex-schoonkind, ex-schoonouder: deze termen impliceren allemaal relaties uit het verleden, terwijl we juist onze huidige band willen aanduiden. Het woord ‘ex’ vind ik onvolledig en nodeloos negatief. Weet u een goede benaming?

In plaats van ex

Beste In plaats van ex,

Als uw ex-partner en u elkaar liever geen ‘ex’ noemen, kunt u elkaar als ‘goede vriend(in)’ aanduiden of introduceren. Hetzelfde met ex-schoonfamilieleden: u noemt gewoon iedereen ‘een goede vriend’ dan wel ‘een goede vriendin’. De mensen die u goed kennen weten toch wel hoe het zit. Bovendien zult u onder bekenden gewoon haar voornaam gebruiken, als u over haar spreekt. Voor degenen die niet tot uw sociale cirkel behoren en met wie u over uw ex te spreken komt, is het niet relevant om te weten dat u met deze goede vriendin in het verleden een relatie had. Wilt u deze bijzondere vriendschap toch nader toelichten, kunt u haar aanduiden als ‘mijn dierbare ex’.