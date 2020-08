Hoe vertel ik de nieuwe buurvrouw dat ze te veel belt in de tuin zonder over te komen als een zeur?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Wij, een echtpaar van 60, wonen al dertig jaar in een heel rustig buurtje in een dorp. Sinds een paar maanden (net na de lockdown) hebben we nieuwe buren, een leuk, jong stel van nog geen dertig. Door corona hebben we nog geen kennismakingsbezoek gehad, wel een paar korte gesprekjes over de heg en afgesproken om koffie te drinken, als het weer kan.

Het zijn erg aardige mensen, maar wat ons dwarszit is dat de buurvrouw een groot deel van de dag telefoongesprekken voert met klanten of cliënten. Zij loopt met haar telefoon op handsfree haar tuin op en neer. Dit ergert ons, omdat wij in onze tuin precies kunnen volgen wat zij zegt. Ons ervoor afsluiten lukt niet. We denken dat ze niet beseft hoe storend dit gebel is.

Het staat ons tegen om dat nu al, vóór de kennismaking, ter sprake te brengen. We willen niet de ouwe zeurpieten uithangen die even de buren tot de orde roepen. Wat is een goede aanpak?

Bellen in de tuin

Beste Beatrijs,

Organiseer zo snel mogelijk een ontmoeting. U hebt gelijk dat kennismaken met de buren prioriteit heeft boven een kritiekpunt ter tafel brengen. Tegelijk heeft uw probleem urgentie. Bekijk de weersverwachting voor de volgende dagen en als er mooi zomerweer aankomt, kunt u een afspraak maken met de buren voor koffie (of thee of een borrel) bij u in de tuin. In de tuin kan men prima bij elkaar op bezoek komen zonder besmettingsgevaar.

Tijdens dit gesprek, waar beleefdheden en achtergrondinformatie uitgewisseld zullen worden, komt ongetwijfeld ook het werk van de buurvrouw ter sprake. Zij zal vertellen waar ze zich mee bezighoudt en dat is het moment om te zeggen dat u haar telefonades in de tuin woordelijk kunt volgen. Zeg dat u zich bezorgd maakt over de privacy van haar klanten (cliënten?) die hiermee in het geding is en suggereer haar dat ze die gesprekken beter binnen kan voeren. Na een gezellig burengesprek over koetjes en kalfjes en wederzijdse welwillendheid zal de buurvrouw vast haar telefoongedrag aanpassen.