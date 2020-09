Hoe kom ik onder al die babyshowers uit?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Steeds meer vriendinnen van mij krijgen kinderen. Zij zijn hier allemaal enorm blij mee en ik natuurlijk ook voor hen. Al deze zwangere dames verwachten een babyshower. Deze gelegenheid is een soort verrassing voor de zwangere, waarbij aanwezigen zelf hapjes, drankjes en cadeautjes meebrengen. Het nut en de noodzaak van deze showers, waar om raadselachtige redenen alleen vrouwen welkom zijn, ontgaat me. Ik ga met plezier op kraambezoek, als de baby is geboren, maar ik heb steeds minder zin om mijn vrije zondagen aan babyshowers te besteden.

Ook werd ik laatst uitgenodigd voor een gender reveal party, maar het geslacht van een ongeborene interesseert me totaal niet. Nu is er een vriendin in verwachting van de tweede en moet er weer een shower komen. Kan ik de grens trekken bij één shower per persoon? Vriendelijk bedanken voor de eer is lastig, omdat het een zogenaamde verrassing is en het kan onaardig op de zwangere overkomen, wanneer ik geen acte de présence geef. Toch maar gaan om gedoe te voorkomen?

Te veel babyshowers

Beste Te veel babyshowers,

U hoeft geen feestjes te bezoeken, waar u geen aardigheid in hebt. De babyshower met taart en mocktails is een Amerikaanse traditie die sinds een jaar of twintig in Nederland wordt geïmiteerd. Maar in Nederland bestaat al jaar en dag het kraambezoek, een veel passender traditie, waar beschuit met muisjes wordt geserveerd: lichter en leuker dan taart. De babyshower is overbodig, seksistisch (mannen worden uitgesloten), duur voor genodigden (cadeau plus versnaperingen) en veeleisend (omdat gasten later alsnog met een babycadeau op kraambezoek gaan).

Gender reveal parties zijn ronduit bespottelijk. Hoe meer heisa er gemaakt wordt over de sekse van een baby, hoe sterker seksistische rolpatronen worden aangewakkerd. Doe gewoon aan geen van beide import-tradities mee. Bij elke uitnodiging die u hiervoor krijgt, schrijft u een beleefd afzeggingsmailtje terug: ‘Sorry, heb andere dingen te doen.’ Vraagt men na waarom u niet komt, kunt u eerlijk zeggen dat u niet aan babyshowers of gender reveal parties doet, omdat ze niet passen in uw wereldbeeld.

Mogelijk zullen uw zwangere vriendinnen daarvan opkijken, maar ze zullen u vast wel een geboortekaartje sturen, en dan kunt u gezellig traditioneel op kraambezoek.

Eens of oneens met deze ­adviezen? Reageer via tijdgeestreacties@trouw.nl. Stuur uw eigen vragen over de omgang met buren, collega’s, familie, vrienden en kinderen naar beste@beatrijs.com. Archief: www.beatrijs.com