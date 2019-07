Hoe ga ik om met logés die klagen over hun nachtrust?

Beste Beatrijs,

Zo nu en dan logeren diverse vrienden een nachtje bij ons. Wij doen dan als gastheer en gastvrouw ons best om het ze zo comfortabel mogelijk te maken. We hebben goede logeerbedden met goede kwaliteit dekbedden en bedlinnen. De kamer heeft voldoende privacy en is schoon. Maar we zijn geen vijfsterren-hotel. De volgende ochtend, bij het ontbijt, vraag ik hoe ze geslapen hebben. De reactie is dan steevast: ‘Slecht’. Dat vind ik jammer en een beetje pijnlijk om te horen. Hoe hoort het eigenlijk: eerlijk zeggen dat je rot geslapen hebt of rekening houden met de moeite die gastheer en gastvrouw hebben gedaan? Hoe kunnen we hier passend op reageren? Of is het misschien beter om er niet meer naar te vragen?

Slecht geslapen

Beste Slecht geslapen,

Soms slapen mensen slecht in logeersituaties, louter en alleen omdat het een vreemde omgeving is. Dat mag zo zijn, maar op de vraag van de gastvrouw hoe ze geslapen hebben, horen ze, tenzij er een aanwijsbare oorzaak is, ‘Goed’ te zeggen. Wie ergens te gast is, zegt ook niet dat hij het geserveerde eten niet door z’n keel kan krijgen. Als iemand klaagt over slechte nachtrust, moet de gastvrouw/-heer altijd vragen waar dat aan lag. Misschien heeft het iets met de kamer, het licht of lawaai te maken. U moet dat vragen omdat er misschien een concreet ongerief is waar u (voor de toekomst) iets aan kunt doen. Als er geen externe oorzaak is, met andere woorden: ze hebben slecht geslapen omdat ze altijd slechte slapers zijn of hun slaappillen zijn vergeten of te veel gedronken hebben of wat dan ook, dan is het in elk geval niet uw schuld. Hoe goed of slecht iemand heeft geslapen is sowieso een tamelijk vervelend gespreksonderwerp dat maar beter zo snel mogelijk weer van tafel kan, dus als u het kunt vermijden door er niet naar te vragen is dat een prima oplossing. Een beleefde logeergast klaagt niet over de afgelopen nacht.

