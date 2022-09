Frans Bromet bekijkt de buurtpreventie: gaat de bezorgde burger hier te ver?

De gelauwerde filmmaker Frans Bromet (78) zette zijn camera maar weer eens op de schouder. En hobbelde in een Zuid-Hollandse woonwijk mee met Hans, Arie en andere leden van het waakzame buurtpreventieteam.

Het zéér waakzame team. Ik geloof niet dat je in Rhoon-Noord moet bedenken: ik ga na afloop van de volleybal nog wat rekken en strekken met die aardige meneer in zijn Fiat Panda op een afgelegen plekje. Grote kans dat de mannen in de fluorescerende hesjes het allemaal in de smiezen hebben.

Het was dan ook Bromets invalshoek voor De burgerwacht: gaat dit soort burgerinitiatief te ver? Hij filmde hoe ’s avonds laat ieder bestelbusje werd gecheckt. En iedere andere vreemde auto. Er liep een man in het donker over straat en ook ik categoriseerde hem meteen als verdacht. Van wat, geen idee. Maar mijn argwaan was gewekt.

Rhoon-Noord is zo te zien geen chique wijk. Bromet filmde er schrale rijtjeshuizen met slordige stoepen, onderweg met Hans Huijgen, de voorzitter van de buurtpreventie. Huijgen heeft weet van veel sociale problemen. Hij is er geestelijk op voorbereid dat ook hier weleens iemand dagenlang dood achter de voordeur zou kunnen liggen.

Maar dit kun je je haast niet voorstellen: het klinkt of Huijgen en de zijnen van alles en iedereen op de hoogte zijn. En hulp inroepen zodra dat nodig lijkt.

Blowen en zuipen

Hangjongeren hebben Huijgens speciale aandacht. “Natuurlijk ga ik niet met een knuppel op ze af", zegt hij. Maar wat zou hij zijn pubers graag het gereguleerde jeugdhonk in krijgen, waar positieve dingen worden georganiseerd. Hij somt somber op welke wensen de jongelui zelf hebben: “Ze willen een plek waar ze harde muziek kunnen maken, blowen en zuipen.”

“Zijn jullie hangjongeren?”, vraagt Bromet in een parkje aan de Maas aan drie charmante meisjes van een jaar of 16. Ze worden liever vriendinnen genoemd, zeggen de chillende chica’s. En vinden dat van dat zuipen en blowen een vooroordeel. Maar als Bromet een jongen aanspreekt die het park inloopt, blijkt diens koeltas vol te zitten met whisky en wodka.

Hans Huijgen van Buurtpreventie Rhoon-Noord. Beeld

Toch, geef het wat tijd. Veel van dit soort gasten worden uiteindelijk brave burgers. En dan hopelijk ook vrijwilliger voor het nut van het algemeen. Want wat komt er veel bij kijken om een wijk tiptop te houden. We zien mannen vanwege naderend vuurwerk vuilnisbakken dichtschroeven. Schoolkinderen rapen zwerfvuil en uit eigen initiatief ook hondenpoep. “Is dat niet vies?”, vraagt Bromet aan een stoer meissie. “Nogal, de vuilniszak meurt als een gek.”

De gemeentelijke poepzuiger is wegbezuinigd, hoort Bromet. Een wijkbewoner checkt geregeld de waterstand rond de wijk: is die te laag dan waarschuwt hij het waterschap met het oog op het behoud van de houten heipalen. Samen met de wijkagent worden hanggeraniums geplant.

Het wordt warm rond het hart, als je de goede bedoelingen en resultaten ziet in Rhoon-Noord. Hans Huijgen: “Het aantal inbraken ligt nu zo laag, dat kan alleen maar weer stijgen.” Alsof hij stiekem hoopt op weer eens wat meer actie.

Geen wonder dat Bromets duim uiteindelijk omhooggaat voor deze vrijwilligers, ondanks het risico van te veel bemoeienis. De ervaren mensenkenner stelt: “Mijn zegen hebben ze, in het neo-liberale universum waarin we gemanoeuvreerd zijn.” Amen.