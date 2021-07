Een oude doos vol raadselzinnetjes

Laatst vond ik een oude doos terug waarin ik vroeger papiertjes en knipsels verzamelde met bijzondere zinnetjes of constructies. De meeste zijn uit het begin van de jaren negentig, en ik heb ze zo te zien niet allemaal zelf geobserveerd want sommige zijn in het handschrift van mijn vrouw of van collega’s, die blijkbaar dachten dat ik ze wel interessant zou vinden. Nou, inderdaad!

Deze heb ik zelf opgeschreven, maar er staat geen datum bij: ‘Wat deugde er niet aan haar beleid dat ze weg moest?’ Zou zomaar een actuele zin kunnen zijn. Maar wat is er taalkundig interessant aan? Wel, probeer hem maar eens te ontleden. Wat is de functie van die bijzin ‘dat ze weg moest’?

Wat doen die woorden daar?

De vraag is eigenlijk al compleet. ‘Wat deugde er niet aan haar beleid?’, daar hoeft in feite niets meer bij. De bijzin is dus niet een onderwerp of lijdend voorwerp, want dan zou hij qua betekenis iets met het werkwoord ‘deugen’ te maken moeten hebben. Maar ‘deugen’ heeft alleen ‘iets’ of ‘iemand’: ‘Iemand deugt’ of ‘Iets deugt’, dat is het. De bijzin moet dus iets van een bepaling zijn.

Maar dat is gek: het is geen bijvoeglijke bepaling, want dan zou hij bij een antecedent moeten horen, bijvoorbeeld zoals ‘haar beleid dat hiertoe geleid heeft’. Maar in ‘dat ze weg moest’ is ‘dat’ geen betrekkelijk voornaamwoord maar een voegwoord. En bijwoordelijke bepalingen beginnen anders nooit met het voegwoord ‘dat’.

De taalkundige P.C. Paardekooper signaleerde dat zo’n bijzin de aanleiding voor de vraag uitdrukt. Zijn voorbeeld was ‘Wat is er toch dat je zo huilt?’ Hij merkte op dat het eerste deel niet per se een vraag hoeft te zijn, als er maar een “antwoordsuggereerder” in zit: ‘Er deugde zeker iets niet aan haar beleid dat ze weg moest’.

Toch is die analyse weinig meer dan beschrijvend. Wat de aard of oorsprong van zo’n bijzin is, blijft een raadsel.