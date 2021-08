Een harde veroordeling van ‘Er wordt geregend’ is voor discussie vatbaar

Bijna dertig jaar geleden noteerde ik de volgende zin die op de radio werd uitgesproken: ‘Er zijn grote plekken waar nog geregend wordt’. Ik denk dat ik het destijds beschouwd heb als een eigenaardige uiting omdat de lijdende vorm van het werkwoord ‘regenen’ (‘wordt geregend’) niet in mijn taalgevoel zit. Voor mij is ‘Er wordt geregend’ een gekke zin.

Een kleine inventarisatie in de taalkundige literatuur bevestigt dit. De Algemene Nederlandse Spraakkunst, toch anders een toonbeeld van tolerantie, zet er onomwonden ‘uitgesloten’ bij, omdat, zo heet het, ‘als logisch onderwerp (van een lijdende vorm) steeds een menselijk of als zodanig voorgesteld wezen geïmpliceerd wordt’.

Daar staat wel nog het minder sterke voorbeeld bij ‘Er wordt geblaat’ dat ook uitgesloten zou zijn, vermoedelijk omdat de ANS vindt dat je schapen niet als menselijke wezens kunt voorstellen, maar een voorbeeld als ‘Er wordt geklopt’ had het duidelijker gemaakt. Dat kun je niet interpreteren als dat er iets juist is, maar alleen als dat er iemand klopt.

Toch is die harde veroordeling voor discussie vatbaar. Op het internet vind je zo een aantal voorbeelden. Op een fotografiesite wordt aanbevolen om na een regenbui te werken ‘omdat al het stof dan uit de lucht wordt geregend’. En een twitteraar klaagt dat ‘heel Nederland naar de kloten wordt geregend’. Ook is er een aanprijzing van een waterafstotende jas, ‘waardoor je niet zomaar nat geregend wordt’. En in een krant staat een beschrijving van een groepje mensen dat ‘naar huis geregend wordt’.

De voorbeelden met ‘nat regenen’ overheersen. Dat komt vermoedelijk omdat het toevoegen van zo’n bepaling van gesteldheid of richtingsbepaling een extra zinsdeel oplevert dat het logisch onderwerp kan zijn. Toch is het stof dat uit de lucht geregend wordt geen menselijk wezen.