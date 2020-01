Dit waren in 2019 onze best gelezen artikelen

Wie is Thierry Henri Philippe Baudet, de man die op 20 maart bij de Statenverkiezingen de meeste stemmen kreeg? En hoe is zijn denkwereld gevormd? U leest het in dit profiel van Wendelmoet Boersema.

In oktober publiceerden we uitgebreid over ons grote onderzoek naar complottheorieën, in samenwerking met Kieskompas. Wat als je zelf onderdeel wordt van een complottheorie? Romana Abels sprak sprak met Lenny Pozner. Hij verloor in december 2012 zijn zoon van zes, Noah, bij een schietpartij op een Amerikaanse school. Sindsdien vecht hij vijf uur per dag tegen de hardnekkige samenzweringstheorie op internet dat die schietpartij in werkelijkheid nooit plaatsvond.

Amber uit Dordrecht en Hafida uit Delft wonen met hun kinderen in een Koerdisch kamp in Syrië. Ze hopen dat Nederland hen naar huis haalt. Ook al wacht er dan straf. Hans Jaap Melissen bezocht het kamp in in februari en sprak met ze.

Sinds 2015 moeten werkgevers aan werknemers bij ontslag een vergoeding meegeven. Ook als ze ziek zijn. Maar dat gebeurt vaak niet. Het CNV begon daarom in februari een campagne tegen ‘slapende dienstverbanden’. Jeannine Julen beschrijft hoe deze praktijk kan bestaan (die inmiddels door de Hoge Raad een halt toe is geroepen) en sprak met werknemers die op deze manier gegijzeld werden.

‘Leaving Neverland’, de vier uur durende documentaire waarin Michael Jackson wordt beschuldigd van kindermisbruik, maakte afgelopen jaar een verpletterende indruk. Niet alleen vanwege de beroemde hoofdpersoon, maar ook omdat de film de verwoestende werking van seksueel misbruik toont. Iris Pronk en Isabel Baneke bespreken de film en stellen muzikanten en dj's de vraag: kunnen we nog luisteren naar de King of Pop?

De geestelijke gezondheidszorg verkeert in diepe crisis. Ggz-instellingen drijven op uitzendkrachten en dure zzp-psychiaters. Het personeelstekort leidt zelfs tot calamiteiten met dodelijke afloop, bleek uit onderzoek van De Groene Amsterdammer en Trouw waarover we in februari publiceerden.

Toen de zoon van Anneke Kamphuis uit de kast kwam, volgde een worsteling, ook voor haar. Zijn bruiloft bezocht ze niet, maar hij blijft welkom, mét zijn man. Niet iedereen in de hersteld-hervormde kerk – een kerkgenootschap waarvan zo’n zeventig dominees de Nashville-verklaring ondertekenden - in Elspeet waardeert dat. Aan Marije van Beek vertelden moeder en zoon hun levensverhaal en hoe er binnen de reformatorische wereld mee wordt omgegaan.

Opgroeien als je zo in de publieke belangstelling staat is ingewikkeld, zeker in deze tijd van sociale media. Toch weten we relatief weinig over Prinses Amalia. Rond Koningsdag zocht Koningshuisverslaggever Harriët Salm daarom uit hoe het haar voorouders verging in de puberteit.

Op sociale media in Turkije deelden jonge vrouwen begin 2019 oude foto’s van zichzelf met hoofddoek, en nieuwe foto’s van zichzelf zonder hoofddoek. Deniz, Elif en Ruken deden hun verhaal aan Marije van Beek.

De wetenschap begint er een vinger achter te krijgen, nu pas. Ondanks het enorme aantal patiënten – in Nederland bijna een miljoen – wordt er weinig onderzoek gedaan naar tinnitus. Een remedie die voor alle patiënten werkt, is nog niet gevonden, maar Willem Schoonen laat in dit stuk zien wat er inmiddels bekend is en wat er werkt.