De geschiedenis van Wilders’ ‘maffiabende’

Deze week typeerde PVV-leider Geert Wilders het complete demissionaire kabinet als ‘maffiabende’. Dat woord oogt een tikje dubbelop, want zowel maffia als bende betekent ‘misdaadorganisatie’. Maar Wilders wilde misschien benadrukken dat het kabinet er volgens hem ‘een rommeltje’ van gemaakt heeft. Want ook in die betekenis is bende sinds mensenheugenis bekend.

Maffiabende wordt sinds het begin van de 20ste eeuw aangetroffen. Aanvankelijk werd het, net als maffia zelf, gebruikt ter aanduiding van samenwerkende Siciliaanse misdadigers. Het leenwoord maffia, dat sinds pakweg 1875 in onze taal voorkomt, was toen al aardig ingeburgerd, al bestond er lange tijd onzekerheid over de spelling van dit Italiaanse leenwoord: met 1 f of met 2 f’s. Dat werd veroorzaakt door de spelling in de originele taal (mafia) en de (Nederlandse) uitspraak met een korte a.

Dubbelspelling

In 1914 nam Van Dale het woord op in de spelling maffia, die recht deed aan de vernederlandste uitspraak. In 1976 kreeg het woord alsnog een dubbelspelling in Van Dale en werden maffia en mafia beide toegelaten schrijfwijzen.

Dat is opmerkelijk, want meestal komt een leenwoord eerst in de ‘vreemde’ en pas later in een vernederlandste spelling in het woordenboek. De dubbelspelling van maffia was des te opvallender omdat het woord in de jaren zeventig, dankzij woordgroepen als Turkse en medische maffia, in onze taal al helemaal ingeburgerd was als benaming voor een misdadige organisatie, ongeacht het werkterrein.

Mogelijk was die dubbelspelling ontstaan onder invloed van Hollywood: ‘onze’ spelling maffia werd dan ook niet zozeer veritaliaanst, als wel verengelst dankzij populaire mafia movies als The Godfather.

In 1995 kwam er een eind aan de dubbelspelling. Toen bepaalde de Taalunie dat het woord voortaan nog maar op één manier kan worden gespeld: maffia.

In de rubriek Taal worden grammaticale geschillen, etymologische enigma’s en andere taaltwijfels voor u opgehelderd door Peter-Arno Coppen en Ton den Boon. Ook een taalvraag? Mail naar p.a.coppen@let.ru.nl of tdb@taalbank.nl.