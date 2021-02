Dankzij Gerri Baudet kan niemand meer om de feiten heen

Alsof ze hadden gewacht op de verloren zoon, zo zaten zondag 2,3 miljoen kijkers klaar voor Arjen Lubach, die met zijn team zo goed de spijker op zijn kop slaat. Zondag met Lubach (VPRO) is weer even terug, ondanks Lubachs angst om de ‘Soldaat van Oranje van de tv’ worden met zijn eeuwige vervolg, vertelde hij via beeldverbinding vrijdag in Op1. Maar nu hij de theaters niet in kon, dacht hij: och, nog maar een laatste reeks. Een klassieke win-winsituatie.

En het was al een mooie VPRO-avond, met muziekprogramma On Stage om half acht. Ontspannen had ik geluisterd naar hoofdgast Henny Vrienten en alle musici die hij deze week in zijn kielzog had meegenomen: Froukje, Eefje de Visser, de Belgische poëtische rap van Brihang en de schreeuwpunk van Hang Youth onder anderen.

Ook de verloren dochter is terug

Ook Nadia Moussaid is daarmee terug op tv, nadat ze met cultuurprogramma Mondo had moeten verdwijnen. Zij werd niet door massa’s kijkers als verloren dochter binnengehaald, maar daar was ze ook helemaal niet mee bezig. Ze uitte meer naturel dan ooit wat ze van een nummer vond en hoe ze ervan genoot. Zelf ervoer ik weer even hoe de tijd kan stilstaan wanneer een muziekstuk je meeneemt. O wat hebben we die live gespeelde muziek gemist, voelde ik. En dit krijgen we nu acht weken lang met Lucky Fonz III, Romana Vrede, Ryanne van Dorst en andere hoofdgasten.

Even later Zondag met Lubach, met kritische verhalen over Rutte, het vaccineren, en met hoogtepunt Gerri Baudet - ‘de broer van’. In het Gerri voor Democratie-journaal (GvD-journaal, oeps) laat de deep fake-figuur met het gezicht van Thierry Baudet elke week “een tegengeluid horen tegen de eindeloze stroom populistische misinformatie, demagogische onzin, hysterie enzovoort, die de wereld in wordt geholpen door mijn broertje.” Het probleem is namelijk: “Dit soort dingen snapt hij niet. Cijfers zijn niet zijn sterkste kant.”

Hè hè, hierop hebben we gewacht. De jonge journalisten van onderzoeksprogramma Propaganda waren al begonnen om claims van coronamaatregelsceptici op feiten te checken. Maar Zondag met Lubach gooit er zo’n goed afgemeten sausje satire en humor bij dat je er niet omheen kunt. Gerri Baudet ondermijnde zijn ‘broertje’ met de cijfers over oversterfte in 2020 (meer doden dan gemiddeld), en ik zat bijna verlekkerd te kijken.

Steekhoudende redeneringen

In een paar simpele bewegingen liet Gerri zien dat Thierry de decembermaand met de meeste sterfte niet had meegeteld, dat hij voor een gemiddelde maar twee jaren nam in plaats van vijf zoals het CBS, en dat hij in de preventieparadox trapt. Namelijk: met stevige maatregelen tegen iets ergs, valt dat erge uiteindelijk mee, waardoor mensen kunnen denken dat die maatregelen dan overbodig waren. Zo kon Thierry Baudet zeggen: “Bij een gewone griep sterven evenveel mensen.” Tja, omdat de lockdown heeft voorkomen dat er veel meer doden vielen.

Was het maar zo simpel dat iedereen steekhoudende redeneringen ook plausibel vond en volgde. “Ik vind je broer leuk. Waarom heb je hem zo lang verborgen gehouden?”, tweet een kijker aan Thierry Baudet. @GerriBaudet leeft ondertussen op sociale media al een eigen leven, en Lubach was maandag trending topic op Twitter. Alleen was er van Thierry Baudet zelf op Twitter nog geen spoor van herkenning van zijn nieuwe familielid.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.