Boris Johnson knutselt lekker verder aan zijn modelbussen

Het leek zo’n spontaan kiekje van Johnson, afgelopen zondag in een tuin in het graafschap Sussex. Liefkozend de hand vasthoudend van zijn 24 jaar jongere vriendin Carrie Symonds, omringd door hoog gras en glooiende Britse heuvels. De Johnson-gezinde kranten zetten de foto op de voorpagina: kijk, alles is weer koek en ei tussen die twee.

Vorige week donderdag vloog het servies nog door de kamer. Zou Symonds geschreeuwd hebben dat Johnson ‘van haar af’ moest gaan. En de buren namen het geschreeuw op, om het vervolgens aan The Guardian door te spelen.

Maar er was iets vreemd aan die foto in de tuin. Het haar van Johnson was ineens veel langer. En het plaatje leek niet stiekem te zijn genomen met een telelens, maar vanaf korte afstand: alsof het in scène gezet was.

Radio-interview

En zo belandde de grote premiersfavoriet in een uiterst ongemakkelijk gesprek met radiopresentator Nick Ferrari, die hem vroeg wanneer de foto was gemaakt. Johnson wilde er niets over zeggen. “Er zwerven allerlei foto’s van mij op het internet”, zei hij. “Jouw kapsel op de foto is niet je huidige kapsel, wel?”

“Dit is nog gekker dan satire!” reageerde Johnson geprikkeld. Maar het ging Ferrari om de waarheid. En dat Johnson daar regelmatig een loopje mee neemt.

Gistermiddag gaf hij ook een interview aan Talkradio. Weer kreeg hij een onverwachte vraag: Wat hij zoal doet om te ontspannen? “Ik maak dingen, modelbussen”, zei Johnson. “Modelbussen?” reageerde de interviewer. “Ja, ik maak ze van oude wijnkistjes. Die schilder ik. Met vrolijke passagiers erin.” De presentator had moeite om zijn gezicht in de plooi te houden. Na wekenlange stilte en veel kritiek, gaf Johnson eindelijk wat interviews. Dat heeft-ie geweten.

