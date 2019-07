Als ik ons ene kind de tent schenk, dupeer ik dan de andere twee?

Beste Beatrijs,

Mijn vrouw en ik naderen de tachtig en hebben besloten om te stoppen met kamperen. De hele uitrusting heeft een waarde van 2000 euro. Een van onze kinderen heeft er wel belangstelling voor. We hoeven er geen geld voor te hebben, maar doen we de andere twee kinderen niet tekort als we het wegschenken? Moeten we hen dan niet compenseren en hoe? We zijn wel voor een open overleg en de sfeer is daar ook naar, maar we aarzelen toch om onze kinderen om raad te vragen, omdat we menen hen daarmee in verlegenheid te brengen. Wat raadt u ons aan?

De tent opdoeken

Beste De tent opdoeken,

Dit is inderdaad geen zaak om met uw kinderen te overleggen. Het betreft de waarde van een cadeau en daar gaan ontvangers niet over, dus valt er niets te bespreken. U schrijft dat uw kampeeruitrusting een waarde van 2000 euro heeft. Ik neem aan dat u dat bedrag er destijds voor betaald heeft en dat u niet de dagwaarde bedoelt. De dagwaarde van een gebruikte kampeeruitrusting is een stuk lager. Die zal, afhankelijk van de ouderdom van de spullen, op een derde tot een kwart van de oorspronkelijke waarde liggen. Of nog minder, als het echt oud spul is. U kunt dat nagaan door op Marktplaats te kijken wat er ongeveer gevraagd wordt voor een vergelijkbare tweedehands kampeeruitrusting. Als u aldus tot een globale raming bent gekomen, raad ik u aan om het kind dat er belangstelling voor heeft de kampeeruitrusting te schenken en de andere kinderen een bedrag in euro’s te geven dat overeenkomt met de berekende dagwaarde.