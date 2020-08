Vanaf volgend weekend leest u Tijdgeest. Chef Wybo Algra vertelt wat u kunt verwachten

Op zaterdag 29 augustus lanceert Trouw een nieuw weekendmagazine: Tijdgeest. Chef Wybo Algra: ‘Ik denk dat lezers verrast zullen zijn over wat ze allemaal in de 64 pagina’s aantreffen.’

De afgelopen decennia introduceerde Trouw een aantal iconische bijlagen, zoals De Verdieping, Letter & Geest en Tijd. Die laatste twee worden nu vervangen door een fonkelnieuw magazine: Tijdgeest. De naam doet wellicht vermoeden dat het blad een samenvoeging is van de twee verdwijnende titels. Maar niets is minder waar, aldus chef Tijdgeest Wybo Algra. “We willen echt een op zichzelf staand en onderscheidend blad maken. Vandaar dat we met een schone lei zijn begonnen. Wat vinden we als Trouwredactie belangrijk in een weekendmagazine? Welk gevoel moet dat uitstralen? Wat voor onderwerpen horen daarbij? Die vragen hebben we eerst beantwoord. Vervolgens zijn we gaan kijken welke onderdelen uit Letter & Geest en Tijd daar nog in pasten. Lezers zullen bepaalde rubrieken zeker herkennen, maar we introduceren ook veel nieuwe, frisse elementen.”

Zowel Letter & Geest als Tijd werd door lezers zeer gewaardeerd. Waarom dan een nieuw magazine?

“Ik geloof heel erg dat je je als krant moet blijven vernieuwen. Bij Trouw doen we dat regelmatig. Soms zijn de aanpassingen relatief klein, bijvoorbeeld als we de vormgeving van een bepaald katern opfrissen. Af en toe doen we ook grote ingrepen. We speelden al langer met het idee van een nieuw weekendmagazine, dat middenin de samenleving staat en nóg beter aansluit op de krant anno 2020. Dat we dat nu lanceren, heeft mede een praktische reden. Het verspreiden, insteken en bezorgen van niet één maar twee magazines bij de zaterdagkrant vraagt nogal wat van onze distributeurs en bezorgers. Door nu een enkel magazine te maken, komen we aan hun problemen tegemoet. De introductie van Tijdgeest is zeker géén pure bezuinigingsactie, zoals sommige lezers misschien denken.”

Chef Tijdgeest Wybo Algra (1967), sinds 1998 in dienst bij Trouw, studeerde geneeskunde in Amsterdam. In het begin van zijn zijn loopbaan schreef hij hoofdzakelijk over gezondheidszorg en medische wetenschap, eerst voor vaktijdschriften, later ook voor Trouw. Bij deze krant was hij verder onder meer chef economie en de afgelopen zes jaar chef van De Verdieping. Sinds de zomer van 2020 geeft hij leiding aan het weekendmagazine Tijdgeest.

Toch heeft het nieuwe magazine zestien pagina’s minder dan Letter & Geest en Tijd samen.

“Klopt. Ik denk dat lezers verrast zullen zijn over wat ze allemaal in de 64 pagina’s van Tijdgeest aantreffen. Let wel: de kracht van Trouw zit niet in een oneindig aantal pagina’s, maar in een goede selectie van artikelen. Veel lezers raken ontmoedigd door een te uitgebreide weekendkrant. Wij ontzorgen ze met een zeer gevarieerd aanbod, dat bovendien behapbaar is.”

Vertel daar eens wat meer over?

“Sommige onderdelen, zoals Moderne manieren, Koken met Karin en Framing, blijven. Verder komen er nieuwe rubrieken, over volkstuinieren en psychologie. We zijn ook heel trots op onze nieuwe columnisten. Schrijver Rosita Steenbeek bijvoorbeeld. De jonge filosoof en journalist Doortje Smithuijsen gaat voor ons schrijven over het digitale leven. En schrijver, dichter en theatermaker Jaap Robben komt met een column in feuilleton-vorm, over zijn Poolse klussers. Daarnaast brengen we wekelijks themaproducties: meerdere artikelen over één onderwerp, waarbij de persoonlijke keuzes van mensen centraal staan. In het eerste nummer hebben we bijvoorbeeld een themaproductie over jongeren uit krimpgebieden. Hoe maken ze de afweging om te blijven of te vertrekken?”

Vinden we de diepgang van Letter & Geest nog terug?

“Zeker weten. We blijven nadrukkelijk ruimte maken voor intellectuele essays. Daarbij mijden we moeilijke onderwerpen, zoals racisme, niet. En ja, ook het boekenkatern blijft.

Enerzijds ‘kauwen’ Trouw-lezers graag op verhalen, anderzijds waarderen ze een lichte noot. Met Tijdgeest bieden we beide in een organische mix. Die staat voor mij gelijk aan het ultieme weekendgevoel. Overigens zijn de lichte onderwerpen nooit frivool. Ook die gaan echt ergens over. Ik hoop dat juist de afwisseling lezers motiveert om het magazine van voor tot achter tot zich te nemen.”

Op welk onderdeel ben je op voorhand trots?

“Op de themaproducties. Daarmee maken we echt iets onderscheidends. Bovendien geven ze ons de ruimte om een onderwerp goed uit te diepen, en van meerdere kanten te belichten. In aanvulling daarop geven we ieder nummer een illustrator de gelegenheid om een bijpassende cover te maken voor het magazine. Afgaande op de proeven die ik tot nu toe heb gezien, levert dat prachtige en unieke omslagen op. “

Hebben jullie Tijdgeest bij lezers getest?

“Uiteraard! Een proefversie — de zogenoemde dummy — hebben we laten drukken en aan driehonderd lezers voorgelegd. Gelukkig reageerden die heel positief. Ze waren aangenaam verrast door het nieuwe concept en de bijzondere coverillustratie. Verder waarderen ze het iets kleinere formaat. Dat maakt het magazine nog wat handzamer. Uiteraard kwamen er ook enkele verbeterpunten naar voren. Bijvoorbeeld dat de inhoudsopgave wel wat duidelijker kon. Die dingen hebben we inmiddels aangepast.”

Voorheen was je chef van het dagelijkse katern De Verdieping. Hoe anders is het om een weekendmagazine te maken?

“Totaal anders. De Verdieping verschijnt natuurlijk zes keer per week. De onderwerpen die daarin aan bod komen, zijn grotendeels ingegeven door het nieuws. Bij het maken van een weekblad kun je meer tijd nemen. De verhalen daarin voelen nog steeds urgent, maar ze gaan eerder over trends dan over actualiteit. Een weergave van de tijdgeest, kortom.”

