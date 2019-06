Meer typografie, onderscheidend beeld en twee verschillende lettertypes voor nieuws en Verdieping: art directors Danusia Schenke en Anita Huisman leggen uit hoe de beeldtaal van de nieuwe site tot stand kwam. ‘Onze lezers zijn lettervreters.’

Wat zijn de belangrijkste vernieuwingen?

Schenke: “We kiezen online nu bewust voor minder beeld dan in de krant. Dat creëert rust, zodat de aandacht komt te liggen op dingen waar wij de aandacht naartoe willen trekken.”

Huisman: “We hebben onderzoek gedaan naar verschillende nieuwswebsites. Het viel ons op dat er heel veel stockbeeld wordt gebruikt. Dat is niet mooi en zorgt voor keuzestress. Op de nieuwe site willen we de lezer onbewust sturen door bewust te kiezen voor bepaalde kleuren en typografie.”

Schenke: “Mensen worden overladen met slechte foto’s, zoals een stethoscoop bij nieuws over palliatieve zorg of saaie logo’s van auto’s. Dat is armoede. Daar willen we vanaf. Op de nieuwe site zie je veel meer typografische illustraties.

Huisman: “We hebben trouwens veel te danken aan eindredacteur Rick Pullens, online-chef Edwin van Sas en designer Matthew Adeney. Zo’n ingewikkeld proces lukt alleen als je kunt sparren en hardop met elkaar denken.”

Hoe ziet de typografie eruit?

Huisman: “Bij opinie spelen we bijvoorbeeld alleen nog met typografie. We hebben speciale illustraties gemaakt waarbij de letters een beetje dansen. Daarnaast experimenteren we met het weglaten van beeld bij sommige artikelen. Niet gebruikelijk, maar onze lezers kunnen dat aan – het zijn lettervreters, ze houden van lezen en taal.”

Hebben jullie er daarom ook voor gekozen om dagelijks een ‘woord van de dag’ uit te lichten?

Huisman: “Ja, dat is net anders dan anders. In plaats van het citaat dat in de krant rechtsboven op de voorpagina staat, kiezen we online voor een woord van de dag, zoals ‘leesoffensief’ of ‘weeshuistoerisme’. Het hoeft niet altijd exotisch te zijn. Een gewoon opvallend woord mag ook, zolang het maar iets te maken heeft met het nieuws van de dag. En als je op dat woord klikt, ga je naar het artikel waar het in voorkomt.”

Een belangrijke rol voor taal en letters dus. Welke lettertypes hebben jullie gekozen?

Schenke: “Online gebruiken we twee verschillende lettertypes voor de nieuwskrant en de Verdieping. Voor de krant een dikkere schreefletter, de Publico, die speciaal is ontwikkeld voor een Portugese krant. Hij heeft mooie vormen. Voor de Verdieping gebruiken we de Graphik, een schreefloze letter, in veel verschillende diktes. Die letter zat al in de krant, maar we hebben hem voor de site opnieuw uitgevonden door er meer mee te spelen.”

Huisman: “Om ervoor te zorgen dat de krant en site hetzelfde gevoel uitstralen, werken we overal met dezelfde kleurcode. Een typische kleur is ‘Trouw-blauw’, het diepe donkerblauw van onze titel. Verder zie je veel geel, rood en groen. Het oogt fris en stevig, maar niet schreeuwerig. Dat past bij onze krant.”

Waar zijn jullie het meest trots op?

Schenke: “Mark Porter, een Engelse artdirector, kwam hier langs om ons te adviseren. Hij is een vakman op het gebied van kranten en heeft onder meer The Guardian gedaan. Hij noemde de beeldtaal van Trouw ‘elegant’. Dat vinden we een mooi compliment en een goed criterium om ideeën op te beoordelen. Het sterkt ons in de filosofie waar we de afgelopen jaren in zijn gegroeid: door rustig te zijn in een wilde beeldwereld kun je je onderscheiden.”

Hoe geef ik feedback?

Al uw reacties zijn welkom. Wij zijn heel benieuwd naar wat u van de vernieuwde digitale Trouw vindt. Alleen zo kunnen we uw ervaring nog beter maken in de toekomst.

• Geef feedback via de site: Klik op de knop ‘Feedback’ aan de rechterkant en vul het formulier in.

• Geef feedback via de nieuwe app: Klik in het ‘Service’-menu op ‘Wat vindt u van de app?’ en geef uw mening.

• Via e-mail: Mail uw feedback op internet@trouw.nl.

Lees ook:

Onze nieuwe digitale platforms geven de krant een gezonde basis voor de toekomst

De online-wereld is voortdurend aan veranderingen onderhevig, schrijft hoofdredacteur Cees van der Laan. Nieuwe kennis en ervaringen, innovaties in technologie maar ook algoritmes zullen daarin een grote rol spelen.