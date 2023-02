Van haar neef heeft columnist Emine Ugur nog niets gehoord. ‘Hij is waarschijnlijk overleden’

De neef van Trouw-columnist Emine Ugur ligt waarschijnlijk onder het puin in Islahiye, een kleine stad in de getroffen Turkse regio Gaziantep. ‘De bewoners van de bovenste verdieping zijn overleden. Mijn neef en zijn vrouw woonde op de eerste verdieping.’

De hulp in ineengestorte dorpen en steden komt inmiddels op gang, vertelt Emine Ugur. Een deel van haar familie verblijft in sporthallen, de rest zit nog in de auto op straat. Ze zijn bang voor nieuwe naschokken van de aardbeving en willen hun huizen, die nog overeind staan, niet in. “Het is koud buiten, dat is nu het grootste probleem”, zegt Ugur . “En er is geen benzine om de auto‘s te stoken. De tankstations zijn leeg en er zijn lange rijen.”

Het lukte je maandag om de meeste familieleden te bereiken. Alleen je neef was onvindbaar. Weet je inmiddels meer?

“Hij ligt waarschijnlijk onder het puin van zijn woning in Islahiye. We hebben nog steeds geen bericht, wel weten we dat reddingswerkers ter plekke zijn. Ze hebben de bewoners van de bovenste verdieping gevonden. Die zijn overleden. En aangezien mijn neef op de eerste verdieping woonde, vrees ik het ergste.”

A woman is assisted while she walks amidst rubble and damages following an earthquake in Gaziantep, Turkey, February 7, 2023. REUTERS/Suhaib Salem Beeld REUTERS

Wat voor hulp is er?

“Ik probeer de hele dag familie te bellen, maar hun telefoons zijn inmiddels leeg. Ze kunnen elkaar ook niet bereiken om te zeggen waar ze kunnen slapen. Overheidsgebouwen, metro’s, bussen en sommige hotels zijn opengesteld, maar dat moeten de mensen wel weten. Verder zijn de meeste wegen onbegaanbaar. De regio’s achter de stad Gaziantep moeten wachten tot de stad opgeruimd is en wegen hersteld. Nu kunnen vrachtwagens en hulporganisaties er nog niet door.

“Voor gemeenten is het herstellen van wegen momenteel belangrijker dan zoeken naar overlevenden. Restaurants en bakkers delen eten uit, maar de voorraden zijn beperkt. Het voelt als complete chaos.”

Wat kun je zelf doen?

“Frustrerend weinig. Ik vind het ook moeilijk in te schatten wat helpt. In Nederland organiseren mensen veel inzamelingsacties, maar waar hebben de mensen daar behoefte aan? Geld geven is nu toch het meeste effectief, denk ik. Met mijn bereik op internet probeer ik mensen daartoe aan te zetten. Iets anders is er niet te doen, we kunnen niet naar Turkije. En ik heb een zoon voor wie ik in Nederland moet zorgen. Ik voel me machteloos.”

Hoe ga je met dat gevoel om?

“De eerste uren waren heel hectisch. Ik probeer het nu wat rustiger aan te doen. Met vriendinnen deel ik informatie over de ramp. Ook van gebieden waar mijn familie niet zit.

“Verder moet ik gewoon werken vandaag. En wat mijn neef betreft, we blijven hopen op een wonder. Al heeft iets in mij zich al bij zijn lot neergelegd. Het belangrijk realistisch te blijven en hopen dat nieuwe naschokken uitblijven.”

Lees ook:

Trouw-columnist Emine Uğur over haar familie in Turkije: ‘Het gebouw waar mijn neef woont is ingestort’

De hele familie van Trouw-columnist Emine Uğur woont in het Turkse gebied dat zondagnacht getroffen werd door een zware aardbeving. ‘Als iemand rond half drie appt, dan kan dat niet goed zijn.’