Nederlands zoekteam speurt naar overlevenden in de Turkse stad Hatay: ‘We kunnen dag en nacht door’

De wegen zijn begaanbaar, maar daar is ook alles mee gezegd. “Er is heel veel schade”, zegt Jop Heinen van het Urban Search and Rescue Team vanuit het net opgebouwde tentenkamp. “Af en toe voelen we lichte naschokken. Niemand durft naar binnen te gaan in gebouwen.”

Het speciale Nederlandse zoekteam is in Turkije gearriveerd om te helpen met het reddingswerk na de verwoestende aardbevingen. Dinsdagmiddag heeft het team een tentenkamp opgebouwd in de buurt van de Turkse stad Hatay, na een moeizame reis. “Wij rijden in een colonne. Er zijn veel hulpdiensten onderweg, maar ook veel mensen met hulpgoederen.”

Lastige weersomstandigheden

De eerste twee groepen, waaronder een verkenningsgroep, zijn de stad ingegaan. De belangrijkste opdracht die het team heeft gekregen is het met honden speuren naar overlevenden in het puin. “We hebben zelf drinken en eten voor ongeveer zeven dagen bij ons”, zegt Heinen. “We kunnen in principe dag en nacht door, maar het moet wel verantwoord zijn.”

De weersomstandigheden in Turkije zijn een uitdaging, erkent Heinen. “Het is erg koud hier. Dat zorgt ervoor dat slachtoffers een kleinere kans hebben om te overleven.”

Het reddingsteam heeft ruime ervaring met reddingswerk na natuurrampen. “Wij zijn als team eerder ingezet geweest in Haïti, Nepal, Sint Maarten en Beirut. Overal zie je dat mensen in rampgebieden vooral extreem dankbaar zijn dat je er bent. Dat merken we hier ook al. Mensen spreken je aan, bieden koffie en thee aan. Dat zijn heel bijzondere gebaren.”

Lees ook:

De hulpkonvooien staan klaar, maar verscheurd Syrië moet wachten

Na de aardbevingen van maandag is de situatie in Syrië ernstig, en de vooruitzichten voor de getroffenen slecht. Internationale hulp wordt belemmerd door politieke en juridische obstakels.