Door: Redactie − 09/01/17, 02:35

© afp. Blake Lively op de rode loper.

De serie Atlanta heeft in de nacht van zondag op maandag een Golden Globe gewonnen als beste komedieserie op televisie. Atlanta versloeg 'black-ish', Veep, Mozart in the Jungle en Transparent.

© photo news. Tracee Ellis Ross won een Golden Globe voor haar rol in Black-ish.

In Beverly Hills ging de uitreiking van de Golden Globes van start onder extra beveiliging - naar aanleiding van de aanslagen in Europa en de schietpartij in Florida afgelopen week. Niet alle sterren konden door de lange beveiligingsrijen op tijd binnen zijn voor de hapjes en drankjes voorafgaand aan het feest.



Presentator Jimmy Fallon begon de uitreiking van de prominente televisie- en filmprijzen met een parodie op grote kanshebber La La Land. De eerste prijs van de avond ging naar Aaron Taylor-Johnson voor beste mannelijke bijrol in Nocturnal Animals. Tracee Ellis Ross won een Golden Globe voor haar rol in 'black-ish'.



Billy Bob Thornton kreeg een Golden Globe voor zijn rol in de televisieserie Goliath.