Het maakt dus toch wel wat uit als je je voorbereidt op een debat. Donald Trump zal na zijn eerste duel met Hillary Clinton zijn medewerkers gelijk moeten geven die daarop schijnen te hebben aangedrongen.

Niet alleen werd het gaandeweg de anderhalf uur durende nonstop uitzending steeds duidelijker, Hillary Clinton maakte het expliciet. En tekenend voor de avond was dat Trump haar er de opening voor bood. "Kijk naar de binnensteden", zei Trump naar aanleiding van de problemen van zwart Amerika. "Ik kom net uit Detroit, en ik kom net uit Philadelphia. U hebt het gezien, ik ben overal geweest. U besloot thuis te blijven, en dat is best. Maar ik ben overal geweest."



Het antwoord van Clinton was afgemeten en vernietigend: "Ik denk dat Donald me zojuist heeft bekritiseerd voor het me voorbereiden op dit debat. Nou, dat deed ik. En weet je waarvoor ik me nog meer heb voorbereid? Ik heb me voorbereid om president te zijn. En dat is volgens mij een goede zaak."



Het leverde haar een applaus op van een doorgaans gehoorzaam stil publiek. Trump gebeurde dat ook een paar keer. Bijvoorbeeld toen hij onder de kwestie van zijn geheimgehouden belastingaangifte probeerde uit te komen door te beloven dat hij die zou vrijgeven als Clinton 30.000 van haar server gewiste emails zou produceren.



Gebrek aan kennis van zaken

Maar na afloop van het debat was de indruk die achterbleef van een Clinton die zichzelf was gebleven, deskundig, en vol zelfvertrouwen Trump kietelend op plaatsen waar hij niet goed tegen kon, en Trump die bij gebrek aan kennis van zaken of concrete plannen vooral afgaf op de toestand in Amerika en daarvan Hillary Clinton de schuld gaf. Daarbij soms ver van de waarheid afdwalend, zoals toen hij haar wegzette als iemand die 'haar hele volwassen leven tegen IS aan het vechten is geweest' zonder die organisatie klein te krijgen. IS bestaat nog maar een paar jaar.



Een paar keer leverde dat hem een aanvaring op met gespreksleider Lester Holt. Die vroeg hem waarom hij zijn steun aan de oorlog in Irak had ingetrokken. Niet waar, zei Trump, die steun gaf hij nooit. Of over zijn twijfel aan Obama's geboorte in de VS. Trump deed het voorkomen alsof hij daar in 2011 met het afdwingen van Obama's geboortegewijs al mee klaar was geweest. Niet waar, zei Lester.



Misschien was het meest tekende in het debat wel de aanspreektitels. Trump was voor Clinton 'Donald'. Zij was voor hem 'Minister Clinton.' Dat was van haar kant geen jovialiteit, maar onderdeel van haar psychologische oorlogvoering: zelfs zijn naaste medewerkers noemen hem 'mijnheer Trump'. Van zijn kant was het onderdeel van zijn poging om beheerst en daarmee presidentieel over te komen. Clinton slaagde beter in haar opzet dan hij in de zijne.



