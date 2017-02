Redactie − 13/02/17, 21:40

© reuters. De benoeming van Salam Fayyad wordt tegengewerkt door de VS.

Rel De benoeming van een nieuwe VN-gezant voor Libië heeft geleid tot een conflict tussen de Verenigde Staten en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres. Hij houdt vast aan de Palestijnse kandidaat, Salam Fayyad, terwijl die door de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley wordt geblokkeerd.

Het is een verlies voor het Libische vredesproces en voor de Libische bevolking dat ik hem niet kan benoemen VN-baas Guterres

Volgens Guterres is Fayyad, voormalig premier van de Palestijnse autoriteit, de beste man voor deze functie. "Het is een verlies voor het Libische vredesproces en voor de Libische bevolking dat ik hem niet kan benoemen", zei de VN-toman op een conferentie in Dubai. "Ik denk niet dat er een geldige reden is om iemand te vermijden die zeer competent is voor een uitzonderlijk belangrijke baan."



Guterres zei dat hij met de VS gaat overleggen. Hij wees er ook op dat hoge posities bij de VN vervuld worden op basis van persoonlijke capaciteiten van de kandidaten, niet op basis van hun nationaliteit of afkomst. Guterres zei af te willen van de traditie om geen Israëliërs en geen Palestijnen te benoemen op belangrijke posten.



De VS maken bezwaar tegen Fayyad omdat hij Palestijn is. "De VN zijn al te lang bevooroordeeld ten gunste van de Palestijnse autoriteit, ten koste van onze bondgenoten in Israël", zei Haley. "Van nu af aan zullen we onze bondgenoten steunen door te handelen, niet alleen door te praten."



Trump heeft eerder duidelijk gemaakt dat hij Israël voluit wil steunen. Diplomaten bij de VN zijn verbaasd over de Amerikaanse weerstand tegen Fayyad. In eerdere contacten zouden de VS wel positief zijn geweest over zijn voordracht. Als lid van de Veiligheidsraad kunnen de Amerikanen besluiten blokkeren.