Door: Paul Van der Steen − 03/02/17, 23:58

© anp. Demonstratie in Amsterdam tegen de oorlog in Vietnam in 1968.

Déjà vu Protesteren tegen Amerika was in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk not done. Laat staan dat een vicepremier meedeed, zoals afgelopen woensdag tijdens de manifestatie 'Holland Against Hate'.

Want wat waaide er niet allemaal voor gruwelijks over van de andere kant van de Atlantische Oceaan?

Maar in de ogenschijnlijk toch al lichtgevoelige regeringskringen in Washington zullen sommigen het toch zeker duiden als een actie tegen de Verenigde Staten.



De Nederlandse houding ten opzichte van Amerika, de Nieuwe Wereld, bleef lang enigszins ambivalent. Bewondering en afkeer streden om voorrang. De antirevolutionaire voorman Abraham Kuyper die eind negentiende eeuw vanwege een eredoctoraat en een lezingentournee door het land reisde, prees de burgerlijke vrijheden en de godsvrucht. Maar hij vond ook dat wel erg veel om geld draaide, stuitte bovendien op oppervlakkigheid en sensatiezucht.



Die angst voor het wilde Amerika voerde ook in de decennia daarna vaak de boventoon bij bezorgde autoriteiten en zedenpredikers. Want wat waaide er niet allemaal voor gruwelijks over van de andere kant van de Atlantische Oceaan? Films, "negermuziek" en andere verderfelijkheden.



Bij een intellectueel als de schrijver Menno ter Braak leek haast nog Kuypers kritiek na te echoën. In zijn brochure 'Waarom ik "Amerika" afwijs' (1928) schreef hij: "Amerika ligt niet als een te bestuderen verschijnsel tegenover ons; het is in ons gedrongen, het bezit ons als de tendentie tot wanorde en oppervlakkigheid, tot sentimentaliteit en journalistiek, tot rumoer en verkeer."

Atlantisch bondgenootschap

Kritiek op de VS werd bovendien al snel op één lijn gesteld met heulen met de Sovjet-Unie

Alle Amerikaanse invloeden, waar door velen met angst en beven naar werd gekeken, kwamen na 1944/1945 in een nog rapper tempo op Nederland af. Desastreus, vonden velen dat. Maar veel bezwaren werden ingeslikt. Nederlanders waren de Amerikanen immers dubbele dankbaarheid verschuldigd: eerst hadden ze een enorme bijdrage geleverd aan de bevrijding, daarna waren ze ook nog eens zo genereus geweest om via het Marshallplan hun financiële bijdrage te leveren aan de wederopbouw.



Kritiek op de VS werd bovendien al snel op één lijn gesteld met heulen met de Sovjet-Unie. De Communistische Partij Nederland laadde die verdenking op zich. De Partij van de Arbeid was daarentegen vurig aanhanger van het Atlantisch bondgenootschap.



In de jaren zestig kwam niet alles, maar toch veel ter discussie te staan. Steeds vaker zetten mensen ook vraagtekens bij het kritiekloos omhelzen van alles wat uit 'het land van de onbegrensde mogelijkheden' kwam. De toenemende Amerikaanse bemoeienis met de oorlog in Vietnam, met de excessen die daarbij hoorden, maakte dat geluid alleen maar sterker.

Oorlogsmisdadigers

Gemeten naar de maatstaven van Neurenberg en Tokio zijn Johnson, zijn naaste medewerkers en generaals oorlogsmisdadigers Bernard Delfgauw, filosoof

Er kwamen demonstraties waarbij ook leuzen werden gescandeerd tegen de leiders in Washington. Dat luisterde nauw, want belediging van een bevriend staatshoofd kon strafvervolging opleveren. "Johnson moordenaar" kon niet door de beugel. Actievoerders namen hun toevlucht tot "Johnson molenaar". Daar kon geen president aanstoot aannemen. En de goede verstaander wist toch precies wat er werd bedoeld.



Opletten wat elders werd gezegd, was ook slim. "Gemeten naar de maatstaven van Neurenberg en Tokio zijn Johnson, zijn naaste medewerkers en generaals oorlogsmisdadigers", beweerde filosoof Bernard Delfgauw in 1967 op een symposium. Wat wetenschappelijk straffeloos werd gelaten, moest dus ook kunnen op een spandoek.



Tot enorme zorgen bij de Amerikanen leidde het allemaal niet. Zelfs een grote demonstratie met zo'n tachtigduizend demonstranten in Utrecht in 1973 en het aantreden van het meest progressieve Nederlandse kabinet aller tijden, dat van Den Uyl, veranderde niet iets wezenlijks. Den Haag bleef trouw de lijn van de VS volgen. Pas ten tijde van de kruisrakettendiscussie werd Nederland als ziekelijk beschouwd. Daar heerste Hollanditis.