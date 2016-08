Jonathan Ploeg − 26/08/16, 19:18

© anp. Bioloog Freek Vonk met de bovenkaak van de T.rex.

De deuren van de vrachtwagen worden opengetrokken, waarna de zon licht werpt op een paar houten kratten. Daarin zitten de botten van 'Trix', een ruim 66 miljoen jaar oud vrouwtje en de eerste tyrannosaurus rex op Europese bodem.

Wat is het jammer dat de T. rex is uitgestorven, als je dit nu zo ziet Bioloog Freek Vonk

Een voor een worden de botten verplaatst naar het Leids natuurhistorisch museum Naturalis. Bioloog Freek Vonk en paleontoloog Anne Schulp kijken elkaar aan. "Het lijkt wel sinterklaas", zegt Vonk.



In 2013 werd Trix door experts van Naturalis Biodiversity Center, onder leiding van Schulp, opgegraven in de Amerikaanse staat Montana. Met crowdfunding door Vonk ('Tientje voor T.rex') slaagde het museum erin om het op drie na grootste T. rex-skelet ter wereld voor 5 miljoen euro naar Nederland te halen. Daarmee is Naturalis het enige museum buiten de Verenigde Staten met een exemplaar.



Peter Heslenfeld (49) kijkt toe terwijl de kisten met een heftruck uit de vrachtwagen worden geladen. "Mijn zoon Rean (10) is een groot fan van dinosaurussen én Freek Vonk. We hebben hier zó lang naar uitgekeken. Ons gezin bestaat uit vier, van wie ieder een tientje heeft gedoneerd." Hij betreurt het dat zijn zoon naar school moest. "We gaan Trix binnenkort samen bekijken."



Surrealistisch moment

In de tentoonstellingsruimte schroeven Vonk en Schulp de kist open met daarin de schedel van de T. rex. "Een surrealistisch moment", zegt Vonk als een bovenkaak met vlijmscherpe tanden te zien is. "Geluk, spanning; het is op dit moment een achtbaan van gevoelens." De bioloog aait over de neus van het skelet. "Wat is het jammer dat de T. rex is uitgestorven, als je dit nu zo ziet."



Nu Trix in Naturalis is aangekomen, moeten al haar delen weer in elkaar worden gezet. "Het beest is 12,5 meter lang, met een grote kop en kleine pootjes", schetst Schulp. "Groter en wilder waren ze er destijds niet."



De paleontoloog zegt dat het skelet zal worden tentoongesteld in een houding alsof het naar een prooi duikt. De bezoeker kan er als het ware oogcontact mee maken. "Waar de Mona Lisa het topstuk van het Louvre is, is Trix dat voor het Naturalis." De tentoonstelling 'T.rex in town' begint op 10 september 2016.