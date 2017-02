Redactie − 02/02/17, 19:26 − bron: ANP

© thinkstock. Een spitssnuitdolfijn.

Onderzoekers van de universiteit van Bergen in Noorwegen hebben in de maag van een spitssnuitdolfijn dertig plastic zakken aangetroffen, en nog een flinke hoeveelheid ander onverteerbaar materiaal.

Het zoogdier, dat normaal gesproken niet in noordelijke wateren terechtkomt, werd uit zijn lijden verlost omdat het in de buurt van het eiland Sotra steeds naar het land bleef zwemmen. Bij de autopsie kwam de oorzaak van zijn verwardheid boven water. "Deze zogenoemde dolfijn van Cuvier was ziek en had pijn", aldus zeebioloog Terje Lislevand. "Er zat niets anders op dan hem te doden."



Het twee ton zware kadaver werd voor onderzoek en preparatie overgebracht naar het natuurhistorisch museum van Bergen. De maag zat vol met plastic zakken en verpakkingsmateriaal met onder meer Deense en Engelse opschriften. De speklaag van de dolfijn was erg dun en zijn darmen leeg. Dat duidt erop dat het dier de hongerdood nabij was, door de grote prop plastic in het spijsverteringskanaal.

Plasticvervuiling

De laatste jaren spoelen steeds vaker walvisachtigen en vogels aan op de Noordzeekusten, waaronder Nederland, die door plasticvervuiling aan hun einde zijn gekomen. Flesjes, doppen, tasjes en vezels: 830 miljoen ton plastic stroomt per jaar de zee in. Het meeste wordt op den duur afgebroken tot microscopisch kleine stukjes die jaren, en wellicht zelfs vele eeuwen, in het oceaanwater zweven.



Dieren slikken ze in, en zo komt het plastic in de voedselketen terecht, waar het het hele ecosystemen verstoort. Het afval bedreigt niet alleen vogels en vissen, maar ook beestjes zoals plankton en garnalen die op de zeebodem leven, en beïnvloedt daardoor de hele voedselketen.