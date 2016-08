Door: Kick Hommes − 26/08/16, 20:03

© Commons Wikimedia. In Papahanaumokuakea leeft het oudste koraal ter wereld: ruim vierduizend jaar oud.

De beschermde thuisbasis van zo'n zevenduizend diersoorten is vandaag een flink stuk groter geworden. President Obama heeft het Amerikaanse zeereservaat Papahanaumokuakea, dat het noordwestelijke deel van Hawaii omvat, per decreet vier keer vergroot.

Het park kent nu een oppervlakte van anderhalf miljoen vierkante kilometer. Dat is zo groot dat Nederland er bijna 36 keer inpast, en het Great Barrier Reef in Australië bijna vijf keer. Het is nu gelijk het grootste zeereservaat ter wereld. Obama smokkelt wel een beetje, want het park werd al in 2006 door toenmalig president George W. Bush als zodanig aangeduid. Destijds was het al het grootse reservaat ter wereld, maar daarna werd het in grootte ingehaald.



Papahanaumokuakea (spreek uit: Papa-hanau-moku-akea) bestaat uit tientallen riffen en atollen. Op de zeebodem leven de gezondste (en de oudste) koralen ter wereld. Wetenschappers denken dan ook dat dit natuurgebied als een van de beste kan overleven als de verwachte klimaatverandering doorzet. Andere riffen, zoals het Great Barrier Reef, lijden namelijk veel meer en veel langer aan de gevolgen van opwarming van de aarde, zoals bijvoorbeeld koraalbleek.



Het gebied is ook een toevluchtsoord voor de duizenden diersoorten die er leven. Er mag namelijk niet gevist worden, en ook mijnbouw is verboden. Volgens analisten komt dergelijke bescherming slechts in 3 procent van de oceanen voor.



Een kwart van de diersoorten die in Papahanaumokuakea te vinden zijn, komt nergens anders voor. Ook leven er bedreigde dieren als de blauwe vinvis - het grootste dier dat op aarde leeft - en de Hawaïaanse monniksrob. Wetenschappers zijn bovendien van mening dat ze nog steeds niet alle soorten hebben gevonden: onlangs werd bijvoorbeeld nog een doorzichtige inktvis ontdekt, die overigens heel toepasselijk de naam Casper kreeg.



© Commons Wikimedia. Sinds 2006 was dit het Papahanaumokuakea National Marine Park. Dat gebied is nu vier keer groter, vooral richting het noordwesten.

Bezoek

Op 1 september zal Obama het gebied, waar hij geboren is, bezoeken om zijn plannen uiteen te zetten. Dan praat hij ook met betrokkenen.

Politiek

Aan de uitbreiding van het gebied zit wel een politiek tintje. Obama gebruikt een wet uit 1906, die bepaalt dat een president eenzijdig een nationaal park mag aanwijzen of uitbreiden. Obama heeft dat al tientallen malen gedaan, om op die manier ook na zijn presidentschap een stempel op het milieu te drukken.



Dat is ook de kritiek van tegenstanders van de uitbreiding, vooral lokale bewoners van de eilanden op Hawaii. Het regionale bestuur van de eilandengroep mopperde dat Obama alleen maar voor zijn politieke erfenis het reservaat uitbreidt en nu kan zeggen dat hij voor het grootste zeereservaat ter wereld heeft geschapen. Hij gaat volgens hen voorbij aan de belangen van de Hawaïaanse vissers, voor wie toegang tot de noordelijke atollen noodzakelijk om te overleven, claimen ze.



Toch ging de Hawaiaanse regering uiteindelijk overstag. "Ondanks het heftige debat is dit een goede balans voor de wateren rond Hawaii, en kan het een modelvoorbeeld zijn hoe om te gaan met de oceanen op aarde", zei gouverneur David Ige tegen National Geographic. Octopus Casper kan dus voorlopig rustig blijven rondzwemmen.