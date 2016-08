Door: Marten van de Wier − 26/08/16, 06:40

© Eyes on Animals. Varkens wachten in hete vrachtwagens tot ze in Boxtel naar het slachthuis gaan. In een enkel geval steeg de temperatuur in de wagen tot 45 graden.

Varkens moeten bij de slachterij van Vion in Boxtel te lang wachten in te hete vrachtwagens. Dat stelt dierenwelzijnsorganisatie Eyes on Animals op basis van inspecties woensdag en gisteren. Op beide dagen werden chauffeurs bij Vion van het terrein gestuurd om een extra rondje te rijden of in de omgeving van Boxtel in de schaduw te parkeren, omdat er nog geen plek was voor de slacht. Het hitteprotocol van de veesector slaagt er niet in de dieren voldoende te beschermen, concludeert de organisatie.

Varkens kunnen slecht tegen warmte. Ze krijgen hittestress, gaan braken, en het schuim komt ze op de mond te staan Margreet Steendijk, Eyes on Animals

"Chauffeurs kregen van Vion een routekaartje mee naar parkeerplaatsen in de omgeving", stelt Margreet Steendijk van Eyes on Animals. Volgens Steendijk moesten woensdag twintig tot dertig vrachtwagens zo'n omweg maken.



Vion bevestigt dat er vrachtwagens zijn weggestuurd, maar volgens de slachterij ging het woensdag om 'een tiental' op een totaal van rond de honderd vrachtwagens die dag. Normaal gesproken wachten die wagens op het terrein van Vion, maar daar is nauwelijks schaduw. "Voor de dieren is het beter om te rijden", legt directeur kwaliteit Bert Urlings uit.



Extra strak schema

Vion heeft juist vanwege het hitteprotocol een extra strak slachtschema afgesproken met de transporteurs, vertelt hij. "We willen de wachttijd beperken tot tien minuten. Maar niet alle chauffeurs houden zich aan het schema, sommige komen eerder en proberen voor te kruipen."



Volgens Vion hebben de vrachtwagens die zijn weggestuurd gemiddeld een half uur moeten wachten voor ze het terrein van de slachterij op mochten. Op het eigen terrein hield Vion het wegdek nat en probeerde het de veewagens te koelen met twee grote ventilatoren.



Hittestress

Eyes on Animals mat tijdens de controles de temperatuur in ruim twintig vrachtwagens die bij Vion stonden te wachten. "Het grootste deel zat tussen de 35 en 38 graden, met een uitschieter naar 45 graden", zegt Steendijk. "Varkens kunnen slecht tegen warmte. Ze krijgen hittestress, gaan braken, en het schuim komt ze op de mond te staan. Of ze worden lusteloos door uitdroging. Bij 80 procent van de wagens die wij controleerden zagen we dieren die last hadden van hittestress."



In het hitteprotocol is geen maximumtemperatuur in de vrachtwagen vastgelegd voor binnenlandse ritten. Zo lang de buitentemperatuur op de plaats van vertrek maar onder de 35 graden is, mag een transport rijden. Het hitteprotocol adviseert transporteurs extra vroeg te gaan rijden, mits de dieren ook eerder geslacht kunnen worden.



Ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) constateerde misstanden in Boxtel. Vijftien transporteurs kregen woensdag een waarschuwing omdat de ventilatoren van de vrachtwagen niet werkten of omdat er te veel varkens in de vrachtwagen waren geladen. Volgens het hitteprotocol mag maar 90 procent van het normale aantal varkens aan boord.



Hoeveel waarschuwingen de NWVA gisteren in Boxtel heeft uitgedeeld, is nog niet bekend.