Redactie − 25/08/16, 19:18

© Wikimedia / Creative Commons. Rivier de Aa in Brabant.

De massale vissensterfte in het Brabantse riviertje de Aa is veroorzaakt door een lozing van ammoniak en stikstof van een kippenbedrijf. Dat blijkt uit onderzoek van Waterschap Aa en Maas, meldt het Eindhovens Dagblad.

Medewerkers van het waterschap stuitten maandag op meer dan honderdduizend vissen die levenloos in de Aa dreven, waaronder stekelbaarzen, snoeken en karpers. Het Waterschap is druk bezig om de vissen weg te halen met een automatische grijpinstallatie.



De lozing van het kippenbedrijf in Asten is volgens dijkgraaf Lambert Verheijen niet opzettelijk gebeurd. "Het gaat om een nieuw bedrijf. Misschien is er een aansluiting niet goed gemaakt", zei Verheijen tegen het ED.



De lozing vond plaats in een sloot op 1200 meter van de Aa in de nacht van zondag op maandag. In de loop van de week bleek dat de sterfte veel massaler was dan aanvankelijk werd gedacht. Of er aangifte tegen het bedrijf wordt gedaan is aan de provincie, zegt Verheijen. Wel wordt op kosten van het bedrijf de sloot van 1200 meter naar de Aa schoongemaakt.