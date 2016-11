24/11/16, 01:25 − bron: Belga

© epa. De kerncentrale van Fukushima op 22 november, na een zware aardbeving.

In het noordoosten van Japan heeft donderdagochtend (lokale tijd) opnieuw een aardbeving plaatsgevonden, ter hoogte van de kust voor Fukushima. De beving had een kracht van 5.6 op de schaal van Richter. Volgens het Japans Meteorologisch Instituut is er geen risico op een tsunami.

Volgens het Amerikaans Geofysisch Instituut USGS vond de aardbeving plaats om 22.23 uur Nederlandse tijd. 48 uur eerder werd na een hevige aardbeving met een kracht van 6.9 aan de noordoostelijke kust nog gewaarschuwd voor een tsunami, maar grote problemen bleven uit. De golven bleven beperkt tot zo'n 1,40 meter. Op veel plaatsen viel de elektriciteit uit.



Kleine veranderingen

'Er zijn enkele kleine veranderingen waarneembaar in zee, maar er is dit keer geen risico op een tsunami', aldus het weeragentschap over de meest recente aardbeving.



De hulpdiensten kregen geen oproepen binnen na de aardbeving, en de beheerder van de kerncentrales van Fukushima liet weten dat de situatie op de nucleaire sites normaal is. 'We hebben geen nieuwe onregelmatigheid in de kerncentrales geconstateerd', zo meldde uitbater Tepco aan televisiezender NHK.



Fukushima werd in 2011 getroffen door een krachtige aardbeving van 9.0 op de schaal van Richter en een enorme tsunami. Er vielen toen zo'n 19 duizend doden.