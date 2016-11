Vincent Dekker − 22/11/16, 10:30

© Statoil. Vijf drijvende windturbines van Statoil, zoals ze komend jaar voor de Schotse kust zullen verschijnen.

weblog Terwijl we in Nederland elkaar een beetje voor rotte vis uitmaken als het gaat om megawindmolens op 18 kilometer uit de kust, ontwikkelt de industrie drijvende turbines voor heel ver in zee. Schotland krijgt de primeur.

Windmolens op zee moeten orkaanachtige stormen kunnen doorstaan, en dus zet je ze op enorm sterke masten die verankerd zijn in de zeebodem. En die windturbines plaats je het liefst op plekken waar heel veel wind staat en de wind zo constant mogelijk waait. Midden op de Noordzee bijvoorbeeld. Maar de zee is daar diep, en een mast 40 of 100 meter onder de waterspiegel in de zeebodem vastzetten is veel duurder dan 20 meter onder water. Dus bouwen we molens toch maar in de buurt van de kust.



Maar dat is slechts een tijdelijk probleem, aldus bijvoorbeeld Muarice Jenkens van het Zweedse bedrijf Hexicon, dat drijvende molens ontwikkelt. Over een jaar of tien zijn drijvende turbines zover uitontwikkeld dat ze op prijs kunnen concurreren met vaste molens dicht bij de kust.



In één dag

De drijfconstructies zijn nu nog kostbaar, maar met massaproductie en de keuze voor het juiste type drijver, zal de prijs snel dalen. En daar tegenover staat dan dan je nieuwe molens in principe in één dag op hun plaats kunt zetten. Maandenlang boren in de zeebodem en bouwen op een onstuimige zee zal niet meer nodig zijn. De molens worden in een haven gebouwd, naar zee gesleept en daar in een paar uur rechtop gezet. Kabel aansluiten en draaien maar, om het maar heel beknopt te zeggen.



Noorse molen

Schotland wil geen tien jaar wachten en heeft de primeur opgeëist voor een drijvend 'windmolenpark'. Het Noorste staatsenergieconcern Statoil doet mee en levert vijf molens van 6 MW elk, nadat het de molen zes jaar heeft getest voor de Noorse kust. Het 'parkje' komt voorlopig op 25 kilometer uit de kust voor Aberdeen te liggen.



Volgend jaar al stroom

Twee weken geleden zijn de contracten getekend, over een jaar moeten de turbines stroom gaan leveren. Die zal nog duurder zijn dan stroom van andere windmolens, maar de ontwikkeling en efficiënte productie van drijvende molens moet dan ook nog op gang komen. Met de grootse windplannen die Europa heeft voor de Noordzee, zou de drijvende windmolen weleens een mooie toekomst tegemoet kunnen gaan.