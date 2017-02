Amerikaanse zanger Al Jarreau (76) overleden

12/02/17, 23:04 − bron: ANP

© afp. Zanger Al Jarreau in 2010 op het Jazz Festival van Nice.

De Amerikaanse jazzzanger Al Jarreau is zondag op 76-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Los Angeles. Jarreau had een paar dagen geleden aangekondigd dat hij met pensioen ging.

Velen kennen Jarreau vooral van de hits: We're in this Love Together en Roof Garden dat in 1982 negen weken in de top 40 stond, met de tweede plaats als hoogste notering. Jarreau componeerde en zong het thema van de populaire Amerikaanse tv-serie Moonlighting.



Alwyn Lopez Jarreau werd op 12 maart 1940 in Milwaukee in de noordelijke staat Wisconsin geboren als zoon van een predikant van de zevendedagsadventisten. Hij heeft het gebruik van de menselijke stem tot kunst verheven. Hij bootste instrumenten als de gitaar en de percussie perfect na en beheerste de scat (het zingen van een reeks betekenisloze lettergrepen) tot in het volmaakte.



Jarreau was een graag geziene gast op het North Sea Jazz Festival. Zo trad hij daar in 2006 op, toen het festijn voor het eerst in Rotterdam werd gehouden. Hij is de enige zanger die Grammy Awards, de onderscheiding van de Amerikaanse platenindustrie, in drie categorie├źn heeft gewonnen; pop, rhythm and blues en jazz.

Kerkkoor

Zoals zoveel Amerikaanse zangers en zangeressen begon hij in een kerkkoor. Zijn doorbraak kwam in 1975, toen de platenmaatschappij Warner Bros Jarreau contracteerde. Zijn eerste album kwam dat jaar uit: We Got By. De plaat oogstte naast lof ook kritiek en maakte hem vooral in het buitenland bekend. Een jaar later verscheen het album Glow. Er zouden er nog meer dan twintig volgen.



Jarreau is ook te horen op de plaat We are the World om geld in te zamelen voor de strijd tegen de hongersnood in Afrika. Jarreau verrijkte de tekst met de woorden '...and so we must lend a helping hand' (en daarom moeten wij allen een helpende hand bieden).



Al Jarreau werkte samen met beroemdheden als Miles Davis, Kathleen Battle, Rick Braun en George Benson. Met de laatste nam hij in 2007 het album Givin it up op. Hij speelde in 1996 op Broadway in New York de rol van Teen Angel in de musical Grease.



In een verklaring op de site van de artiest stond onder meer een bedankje aan zijn fans. "Hij had jullie nodig en jullie waren er altijd voor hem, meer dan vijftig jaar lang." Ook stond er een postume oproep van de zanger aan jongeren: "Zoek alsjeblieft iets artistieks dat je met passie kan doen, en doe het. Met kunst in je leven ben je een beter familielid, buur, vriend en burger."