Smartphones en mobiel internet goedkoper, kranten en boeken duurder

Bewerkt door: redactie − 27/01/17, 04:44 − bron: ANP

© EPA.

Smartphones zijn in 2016 flink goedkoper geworden. Ook telefoondiensten, zoals abonnementen en mobiel internet werden een stuk goedkoper. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag op basis van een analyse van de ontwikkeling van de consumentenprijzen.

Met een gemiddelde prijsdaling van 12,1 procent staan smartphones boven aan de lijst van goedkoper geworden producten en diensten. Telefoondiensten staan met een daling van 4 procent op de vijfde plaats, na hondenbelasting, financiële diensten en vervoer in het buitenland. De prijs van kranten, boeken en schrijfwaren steeg met 6 procent het meest in de vergelijking.



De optelsom van de prijswijzigingen was afgelopen jaar goed voor een inflatie van 0,3 procent. Niet alle producten en diensten tellen even zwaar mee bij het bepalen van de inflatie. Een aantal belangrijke productgroepen werden duurder, waaronder voedsel (0,8 procent), kleding (0,9 procent) en huur (2,1 procent). Bij de voedingsmiddelen waren groenten (4,5 procent) en fruit (4,3 procent) opvallende stijgers.



Sigaretten werden met 3,2 procent duidelijk duurder.