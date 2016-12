'Publieke omroep moet uitgaven verantwoorden'

27/12/16, 04:36 − bron: ANP

© anp. Staatssecretaris Sander Dekker

De publieke omroepen moeten, als de politiek dat verlangt, details vrijgeven over bijvoorbeeld topsalarissen van presentatoren, voetbalrechten en andere uitgaven die betaald zijn met publiek geld. Staatssecretaris Dekker (Media) wil die verplichting opnemen in de nieuwe Mediawet, aldus De Telegraaf.

De VVD-bewindsman heeft drie juristen de belangen van de publieke omroep (journalistieke onafhankelijkheid) en die van parlementariërs laten wegen en toetsen. Bekeken is wat er in verschillende wetten staat over de journalistieke vrijheid enerzijds en over het recht van Kamerleden op informatie anderzijds.



Twee van de drie juristen zijn het eens: als de politiek dat wil, moet de publieke omroep gedetailleerde financiële informatie op tafel leggen.



In de afgelopen periode liepen politieke partijen die zulke gegevens zochten, tegen barrières aan. Den Haag vindt dat de parlementariërs voortaan beter inzage moeten krijgen in de beurs van de publieke omroep om te kunnen toetsen of bepaalde uitgaven wel verantwoord zijn.