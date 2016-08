Whatsapp deelt toch informatie met Facebook

Door: Kristel van Teeffelen − 25/08/16, 19:41

© afp.

Whatsapp gaat informatie over zijn miljard gebruikers delen met moederbedrijf Facebook. Bij de overname door Facebook in 2014 bezweerde het bedrijf nog dat gebruikers van de berichtendienst erop konden vertrouwen dat beide apps zelfstandig zouden blijven.

Facebook gebruikt de data om 'inzicht te krijgen in de unieke gebruikers per app'

Gebruikers - in Nederland naar schatting een kleine 10 miljoen - worden de komende dagen verzocht akkoord te gaan met de nieuwe voorwaarden. Wie dat doet, kan er vanuit gaan dat onder meer gegevens als je telefoonnummer, wanneer en hoe vaak je Whatsapp gebruikt, ook voor Facebook beschikbaar is.



Het bedrijf gebruikt die data om 'inzicht te krijgen in de unieke gebruikers per app'. Daarnaast gaat het bedrijf vriendschapssuggesties doen op basis van de Whatsapp-data en de informatie gebruiken voor gerichte advertenties. Dat laatste kan een gebruiker overigens uitschakelen.



Kortstondige boycot

Blijft er nu echt niets meer geheim voor de Amerikanen? Dat was wel de zorg in 2014 toen bekend werd dat Facebook Whatsapp had gekocht voor een kleine 14 miljard euro. Het leidde voor kortstondige boycot van de berichtendienst omdat gebruikers zich zorgen maakten om de privacy. Maar zoals dat wel vaker gaat, was de ophef van korte duur. Sterker nog, in de afgelopen jaren is het gebruik van Whatsapp wereldwijd gegroeid van zo'n 450 miljoen actieve gebruikers in 2014, tot een miljard dit jaar.



Whatsapp benadrukt in de aankondiging van de nieuwe gebruiksvoorwaarden dat de inhoud van de berichten privé blijft. Sinds april worden alle verstuurde 'appjes' standaard versleuteld, waardoor ook Facebook en Whatsapp niet mee kunnen lezen. Het is dus straks niet zo dat je op Facebook een advertentie van een reisbureau ziet omdat je net met een vriendin over een vakantie in Spanje hebt geappt.

Het is nu nog lastig in te schatten wat de bedrijven precies met de data gaan doen Kors Monster, jurist bij ICT Recht

Advertenties

Wat gebruikers wel kunnen verwachten, is advertenties via het tot nu toe reclamevrije Whatsapp. Want ook dat heilige huisje gaat omver in de nieuwe voorwaarden: gebruikers kunnen voortaan door bedrijven worden benaderd via de berichtendienst. Zo kan een vliegmaatschappij bijvoorbeeld via een appje waarschuwen voor een vertraagde vlucht.



Maar het kan dus ook gaan om 'een aanbieding waar u wellicht in geïnteresseerd bent'. Die stap is opvallend, omdat de oprichters van Whatsapp advertenties op de berichtendienst altijd afwezen. "Vergeet niet dat wanneer er ergens advertenties te zien zijn jij als gebruiker het eigenlijke product bent", schreven zij in 2012 nog in een blog.



Wel zat verandering van dat beleid er al aan te komen. Begin dit jaar kondigde Whatsapp aan dat het voortaan gratis is voor gebruikers. Tot die tijd rekende het de berichtendienst een kleine 90 cent per jaar.



Gebrek aan transparantie

Whatsapp en Facebook beloven dat zij gaan voorkomen dat gebruikers een 'spam-achtige' ervaring krijgen. Een bedrijf mag jou alleen benaderen via Whatsapp als je bijvoorbeeld via Facebook eerder contact met ze hebt gehad. Ook daarvoor gaan de bedrijven gegevens uitwisselen.



Overigens zijn de veranderingen in de gebruiksvoorwaarden van Whatsapp ook nu weer reden voor privacyvoorvechters om de berichtendienst af te schrijven. Zijn die zorgen terecht? Dat is op dit moment moeilijk te zeggen, zegt Kors Monster, jurist bij ICT Recht. "Dat komt vooral door het gebrek aan transparantie. Het is nu nog lastig in te schatten wat de bedrijven precies met de data gaan doen en wat dat voor de gebruikers op lange termijn betekent."