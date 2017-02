Door: Robin De Wever − 09/02/17, 16:46

Religie Donald Trumps inreis- en immigratiestop leidt tot spanningen in de Amerikaanse biblebelt. In navolging van de massale protesten in grote steden roepen nu ook prominente evangelical-kerkleiders Trump op een eind te maken aan de maatregel. Het inreisverbod druist in tegen Jezus' gebod om te zorgen voor vreemdelingen en kan bovendien 'mensenlevens kosten', waarschuwen ze.

Het is een opmerkelijke oproep, want Trump dankt zijn presidentschap voor een belangrijk deel aan de stemmen van die evangelicals, ofwel witte conservatieve protestanten.



De brief stond woensdag als paginagrote advertentie in de Washington Post. De lijst met ondertekenaars is veelkleurig: hij bevat de namen van relatief progressieve figuren, maar ook die van de directeurs van conservatieve organisaties als de Christian Reformed Church en stichting Open Doors. Ook prominenten die zich doorgaans politiek onbetuigd laten, zoals bestsellerauteurs als Tim Keller en Max Lucado en voorman Leith Anderson van de National Association of Evangelicals, spreken zich nu uit.



Ze noemen het decreet, dat tijdelijk geldt voor inwoners van zeven moslimlanden en permanent voor Syriërs, 'hoogst verontrustend'. "Wij christenen hebben al tweeduizend jaar een roeping om te zorgen voor hen die lijden", schrijven ze. "Die kunnen we nu niet terzijde schuiven."



Trumps voornemen om christenen bij immigratie een streepje voor te geven, valt eveneens slecht. "Zoals we vervolgde christenen met open armen willen ontvangen, willen we dat ook doen met kwetsbare moslims en met andersgelovigen, of mensen die geen geloof aanhangen."



De overheid heeft natuurlijk de taak om gevaar buiten de deur te houden, erkennen de prominenten. "We leven in een gevaarlijke wereld. Maar compassie en veiligheid kunnen wel degelijk naast elkaar bestaan. Dat lukte in de afgelopen decennia ook."

De immigratiestop raakt een deel van de evangelicals persoonlijk, want hun kerken spelen een hoofdrol bij de opvang en het op weg helpen van vluchtelingen. Kledingbanken, taalles: in bijna iedere middelgrote stad ontfermen conservatieve christenen zich over nieuwkomers.



Tegelijk gaapt er een kloof tussen de dagelijkse praktijk en wat evangelicals verwachten van Washington. De argwaan over de islam is groot, net als de vrees voor aanslagen door moslimextremisten. Trump kreeg in november maar liefst vier op de vijf van de evangelicale stemmen. CNN claimde vorige week op basis van een peiling dat 88 procent van de Republikeinse kiezers - onder wie dus veel evangelicals - de vluchtelingenstop toejuichen.



Het grootste protestantse kerkgenootschap sprak zich vorige week wel al uit tegen Trumps decreet. "De immigratieprocedures tegen het licht houden is één ding", stelde Russell Moore van de Southern Baptist Convention toen in een open brief. "Maar om Syrische asielzoekers de rug toe te keren, dat is een heel ander verhaal." Moore herinnerde zijn president aan de Tweede Wereldoorlog. "Dat we weigerden om Europese joden op te vangen die het Derde Rijk waren ontvlucht, is een van de donkerste hoofdstukken in onze geschiedenis."