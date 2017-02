Door: Alex Tieleman − 06/02/17, 17:06

© thinkstock.

Rondje Europa Nee, zuster Lucía was al niet bepaald het toonbeeld van de vrome non die zich in alle rust enkel tot de Heer richt. Vanuit het klooster in Manresa vuurt Lucía Caram (51) namelijk al jaren fanatiek haar ongezouten tweets op haar 183.000 Twitter-volgers af.

Caram uitte felle kritiek op de kerk omdat die de vleselijke liefde steevast onterecht als een 'vies thema' onder het tapijt had geveegd

Lo único realmente importante es trabajar para que a todos los niños les merezca la pena vivir. Ese es nuestro reto #Invulnerables — Sor Lucía Caram (@sorluciacaram)

Het enige wat belangrijk is, is dat we werken voor de kinderen die het verdienen om te leven. Dat is ons doel.

Zo is de Benedictijnse non uitgesproken voorstander van Catalaanse onafhankelijkheid en heeft zij geen enkele moeite met het homohuwelijk. Daarnaast presenteert ze ook nog eigenhandig een kookprogramma waarin ze een keur aan exquise kloostergerechten voorschotelt.



Maar haar hang naar het wereldlijke bereikte onlangs een hoogtepunt toen zij op de Spaanse televisie uitvoerig van wal stak over seks. Zo uitte Caram felle kritiek op de kerk omdat die volgens haar de vleselijke liefde steevast onterecht als een 'vies thema' onder het tapijt had geveegd. Terwijl seks volgens de non zelf juist een 'zegen' is.



De presentator rook sensatie en vroeg de zuster en passant hoe het dan ook alweer zat met Maria. Nou, de ouders van Jezus waren volgens de zuster een doodnormaal verliefd stel. "En normale mensen hebben natuurlijk ook gewoon seks", voegde zuster Lucía, gekleed in haar zwart-witte habijt, daar monter aan toe.



Maria een maagd? Nee dat vond Caram maar moeilijk te geloven. Weer een van die vele regels die volgens de non door de kerk waren 'bedacht'.

Nieuwlichterij

Nee, ze had niemand willen kwetsen. Haar woorden waren verdraaid

Een verfrissende visie voor de progressieve Spanjaard. Maar in een land waar 70 procent van de Spanjaarden zich als katholiek ziet, ontketende Carams ontkenning van Maria's maagdelijkheid een ongekende rel. Het duurde niet lang voordat op Twitter korte metten werd gemaakt met de nieuwlichterij van de non. De doodsbedreigingen vlogen haar om de oren en een onlinepetitie werd de wereld in geslingerd om Caram zo snel mogelijk uit haar ambt te zetten.



Om de woede te sussen deed de bisschop in alle haast een persbericht de deur uit om uit te leggen dat Caram geen recht van spreken had over Maria's maagdelijkheid. Het dogma lag namelijk al sinds de tweede concilie van Constantinopel vast, verhelderde hij fijntjes.



Hoewel Caram aanvankelijk niet meer opkeek van een relletje meer of minder, besloot zij na deze ongekende ophef toch maar in te binden. Nee, ze had niemand willen kwetsen. Haar woorden waren verdraaid. Natuurlijk was zij trouw aan de kerk, schreef de geschrokken non in een verontschuldigende brief.



De presentator van het gewraakte televisieprogramma had het uiteraard niet kunnen laten om Caram ook over haar eigen seksleven te bevragen. Maar in dat antwoord bleef de sensatie uit: anders dan Maria had de non namelijk nog nooit seks gehad en aan masturberen deed zij ook niet. Bij aandrang dacht zij altijd aan de remedie van haar meerderen: een ijskoude douche.