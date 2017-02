Door: Hans Marijnissen − 03/02/17, 18:00

Flink opgerekt en met af en toe een scootmobiel ertussen komt de keten van Rotterdammers vanmiddag maar half rond de Essalam Moskee, maar de 'beschermende ring' rond het vrijdagmiddaggebed is dan ook vooral symbolisch. "Ik vind het nog geweldig dat zoveel Rotterdammers op een gewone werkdag hier zijn komen opdagen", zegt Setkin Sies, de fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Rotterdamse raad. Zo'n honderd inwoners hebben gehoor gegeven aan de oproep de moskee vandaag 'te omarmen'.



Na de bloedige aanslag in het Canadese Québec van vorige week was hij een van de initiatiefnemers van deze ondersteuningsactie in Rotterdam. Bert Kuipers doet ook mee, de dominee van de Laurenskerk, en de Joodse Simon Cohen van de coalitie 'Rotterdammers voor elkaar'. "In de jaren tachtig lagen de synagogen onder vuur, en dat heeft de joodse gemeenschap toen in haar eentje moeten oplossen", zegt Cohen. "Ik ben blij dat we in Rotterdam nu samen kunnen optrekken tegen de bedreigingen aan het adres van de moskee." Absoluut, zegt Kuipers weer, "want hoe divers we ook zijn, we zijn wel allemaal Rotterdammers." Als je opkomt van de vrijheid van godsdienst, vindt Setkin Sies van de CU, moet je ook in actie komen als die vrijheid van godsdienst van een andere gemeenschap bedreigd wordt. "En daarom staan we hier."



Ook in Amsterdam proberen burgers hand in hand bescherming te bieden aan de Blauwe Moskee in Nieuw-West, maar met slechts twintig man wordt die linie meer een streepje. Maar ook dat doet er niet toe. "Dit is geweldig, we waarderen dit enorm", zegt bestuurslid Rachid Abouhrait.

Maatregelen

Er zijn ook geen aanwijzingen dat in Nederland aanslagen op moskeeën of andere islamitische instellingen worden voorbereid.

Aanvankelijk besloten de Nederlandse moskeeën na de aanslag in Quebec de deuren tijdens de gezamenlijke gebeden op slot te doen. Maar in Rotterdam staan de deuren weer open. Dat kan ook niet anders, met de tekst 'Treedt deze binnen in vrede en veiligheid'. En dat ook in het Arabische en Engels. Wel is in Rotterdam de beveiliging opgevoerd en heeft de Blauwe Moskee in Amsterdam een nieuw camerasysteem laten aanleggen.



Daar is ook alle reden toe. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Dick Schoof is er in Nederland een toename van het aantal incidenten bij moskeeën. Er worden daarom preventieve maatregelen genomen, zei hij na overleg met zes moslimkoepels. Bij dat gesprek waren ook de ministers Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en Stef Blok (Veiligheid en Justitie) aanwezig. Volgens Schoof zijn er tientallen incidenten geweest bij islamitische gebedshuizen het afgelopen jaar. De daders lijken vooral uit rechts-extremistische hoek te komen. De dreiging is volgens hem niet zo groot dat vanuit de rijksoverheid extra maatregelen nodig zijn. Er zijn ook geen aanwijzingen dat in Nederland aanslagen op moskeeën of andere islamitische instellingen worden voorbereid. "Maar we hebben aan gemeentebesturen en moskeeën wel extra alertheid gevraagd", aldus Schoof.

Geen angst

Het is droevig als het geweld specifiek gericht op een moskee van onze broeders uit Canada dichterbij komt.

Tijdens het overleg hebben de koepels tips gekregen hoe de basisveiligheid rond moskeeën het best kan worden georganiseerd, zodat mensen het gevoel houden dat ze veilig naar de moskee kunnen gaan.



Volgens directeur Marianne Vorthoren van Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond was er sprake van een 'goed overleg' over 'grote zorgen'. Volgens haar is de dreiging groter dan gedacht omdat moskeeën incidenten vaak niet melden. "Ze willen de angst niet verder voeden."



Op het plein voor de Essalam Moskee straalt de jonge imam Azzedine Karrat zulke angst absoluut niet uit. In zijn witte gewaad zwiert hij langs de deelnemers van het veiligheidslint, en bedankt hen enthousiast. "Het is droevig als het geweld specifiek gericht op een moskee van onze broeders uit Canada dichterbij komt", zegt hij. "Maar ook hoopvol dat zoveel Rotterdammers ons vandaag steunen."