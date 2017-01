Door: Stijn Fens − 29/01/17, 17:59

© Eric De Mildt. Rusteloosheid is van alle tijden, stelt Devisch vast. Hét enige antidotum is volgens hem mateloosheid: 'Doe minstens iéts waarin je je echt kunt verliezen.'

'Rusteloosheid' van de Vlaamse filosoof Ignaas Devisch is gekozen tot het beste spirituele boek van 2017. Dit is vanmiddag bekend gemaakt in het KRO-NCRV televisieprogramma Jacobine op Zondag.

"Devisch breekt een lans voor passie, creativiteit en verlangens; positieve zaken die het resultaat zijn van die aanhoudende vlucht vooruit. Rusteloosheid is geen fictie of zelfhulpboek maar een verassend en prachtig geschreven essay over hoe we ons kunnen verhouden tot die drukke veranderende werkelijkheid', aldus het juryrapport.



Devisch (46) is hoogleraar ethiek, sociale en medische filosofie aan de Universiteit Gent. In Vlaamse tijdschriften, maar ook als blogger laat hij zich regelmatig uit over actuele kwesties, van de aanpak tot obesitas tot de emoties die de vluchtelingencrisis oproept.

Rusteloze levensstijl

In Rusteloosheid. Pleidooi voor een mateloos leven', schrijft hij over de hectiek van het moderne leven. Nooit hadden West-Europeanen zoveel vrije tijd als nu, en toch stouwen ze die vol met activiteiten. Met dingen als sporten, yoga of een cursus mindfulness - activiteiten die toch weer bovenop het dagelijkse takenlijstje komen.



"Maar voordat we een rusteloze levensstijl veroordelen" , zei Devisch vorig jaar tegen Trouw, " moeten we wel bedenken dat onze cultuur daartoe voortdurend aanmoedigt. Dat is een vaststelling, geen waardeoordeel. Want als je baan weinig spectaculair is, dan moet die invulling ergens anders vandaan komen. Dan ga je zo'n interessante cursus mindfulness doen, of een cursus 'grote denkers'. Hoe geef je je leven anders invulling? Ik vel daarover geen oordeel, ik wil alleen laten zien dat zo'n cursus een nieuwe manier kan zijn om de zelfproductie nog een tandje op te voeren. Dat we nooit genoeg gedaan hebben. Zolang we dat mechanisme niet doorhebben, blijft elke oproep tot rustiger leven gedoemd tot mislukken."



Het beste spirituele boek wordt jaarlijks gekozen tijdens de Maand van de Spiritualiteit. Vorig jaar won Inez van Oord, oprichtster van het tijdschrift Happinez, de prijs.



