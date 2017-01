redactie − 22/01/17, 14:16

© afp. Paus Franciscus zwaait naar het publiek, bij het gebed van vandaag.

Europeanen moeten oppassen dat ze niet opnieuw achter populisten als Hitler aanlopen, waarschuwde paus Franciscus in een interview. Over president Trump hield de paus zich op de vlakte.

"Ik denk dat we eerst maar eens moeten afwachten", zei de paus over Trump in een interview met de Spaanse krant El Pais, dat vrijdag werd gehouden en zaterdag verscheen. "Ik loop niet graag op mezelf vooruit en wil mensen ook niet voorbarig beoordelen."



"We zullen zien hoe hij zich gedraagt, wat hij doet, en dan zal ik een mening vormen. Maar bang zijn of al vroeg juichen vanwege iets dat misschien gaat gebeuren, is in mijn ogen niet verstandig. Dat is zou lijken op de profeten die rampen voorspellen die vervolgens niet plaatsvinden."



De paus zal vooral letten op hoe Trump omgaat met de zwakkeren in de samenleving, liet vlak na de inauguratie al weten. "Dat het aanzien van Amerika onder uw aanvoering boven alles afgemeten mag worden aan zijn bezorgdheid om de armen, de verschoppelingen en mensen in nood."

Populisme

Hitler stal de macht niet, zijn volk stemde op hem en daarna verwoestte hij zijn volk. Paus Franciscus

Franciscus maande Europeanen op te passen voor populisme en zei dat zij niet dezelfde fouten moeten maken als in de jaren dertig, toen ze 'redders' kozen om de economische en politieke crisis op te lossen, maar er oorlog voor terugkregen.



"Crisis leidt tot angst en onrust. Het meest duidelijke voorbeeld van Europees populisme is Duitsland in 1933. Een volk dat in een crisis gedompeld was en zocht naar haar identiteit, tot er een charismatische leider kwam die beloofde haar identiteit terug te geven. We weten allemaal wat er daarna gebeurde."



"Hitler stal de macht niet, zijn volk stemde op hem en daarna verwoestte hij zijn volk. Dat is het risico. In tijden van crisis ontbreekt het ons aan beoordelingsvermogen. Dat is een voortdurende herinnering voor mij. Dat is waarom ik altijd zeg: praat met elkaar."

Elite

Vaticaankenner van Trouw Stijn Fens, die de paus in 2015 interviewde, vindt het een van de betere interviews met de paus. "Hij is erg openhartig, bijna informeel. Wat hij over Trump zegt, is nog niet zo opvallend. Dat soort dingen heeft hij wel eerder gezegd. Maar het feit dat hij Hitler expliciet noemt, vind ik nogal wat. Iedereen is daar heel voorzichtig mee, maar de paus niet. Maar het zit ook wel in zijn aard, als Zuid-Amerikaan, dat hij de dingen wat vuriger zegt dan wij gewend zijn."



"Hoewel hij er duidelijk voor waakt namen te noemen, hoort de goede verstaander wel dat dit een waarschuwing is voor rechtse politici. Grappig genoeg in het weekend dat Wilders de kerken betitelde als onderdeel van de elite, bij een bijeenkomst in Koblenz van nationalistische anti-immigratiepartijen."