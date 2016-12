Door: Ger Groot − 23/12/16, 22:13

opinie Het is, zo begrijp ik uit de berichtgeving, één groot zootje in de sport.

Voetbal: in Engeland blijken trainers van jeugdelftallen al decennia lang BBC-engerd Jimmy Savile naar de kroon te hebben gestoken. Wielrennen: in Nederland klaagt de ene na de andere kampioene voormalige coaches aan. Eerder hebben we al hockeygluurders, zwemfriemelaars en iets met judo gehad. Op de doos van Pandora vol schandalen is het lid voorlopig nog niet toe.



Mij verbaast het niet. Waar het lichaam in het geding komt, spelen de hormonen gemakkelijk op. Niet de krachthormonen, al dan niet afkomstig van de dope. Maar de lusthormonen van de onderbuik, die zich aan al die glanzende ledematen, verleidelijke tournures, spierbundels en prille jongens- of meisjesbenen graag vergapen.



En niet alleen vergapen, wanneer je masseur of instructeur bent. Lichamelijk contact hoort bij de sport, zolang het niet over schaken of biljarten gaat. Niet toevallig lijken de denksporten tot nu toe tamelijk kuis te zijn gebleven, al zou ik ook op de queue of het damesgambiet geen fles champagne durven inzetten. Sport is des duivels werk, zeiden de kerken toen de opmars ervan zo'n eeuw geleden begon. Ze wisten niet hoezeer ze gelijk zouden krijgen.

Overeenkomsten

Nog niet één columnist heb ik horen pleiten voor het afschaffen van het profvoetbal.

Toegegeven: qua stiekem gewriemel en handtastelijkheid bleken de kerken er ook wat van te kunnen. Een wantrouwig duiveltje steekt in mijn gedachten het kopje op: zouden de kerken dáárom de sport met zulke argusogen hebben bezien - met de ontheiliging van de zondagsrust als denkmantel? Ik jaag het duiveltje terug in zijn hok, maar vraag me wel af: waarom heeft in het wassende seksschandaal tot nu toe niemand de parallel tussen sport en kerk getrokken?



Toen die laatste zo'n twintig jaar geleden in het beklaagdenbankje kwam - eerst de katholieke, daarna schoorvoetend de andere kerken - was het wereldwijd leedvermaak niet van de lucht. Celibaat, zie je wel, dat kon nooit goed gaan. En anders waren er wel de broeierige promiscuïteit van het internaat, de omertà van de zwijgcultuur en tenslotte de perversiteit van het geloof tout court. We moesten er maar vanaf, omwille van de geestelijke en lichamelijke volksgezondheid. Zo oordeelde de laïcistische goegemeente.



Diezelfde goegemeente zwijgt als het graf nu de sport bij de religie niet achterblijft. Nog niet één columnist heb ik horen pleiten voor het afschaffen van het profvoetbal. Geen opiniemaker vraagt zich af of de sportverenigingen voor de jeugd, waar de verdwazing soms aan regelrechte kindermishandeling grenst, niet van overheidswege moet worden verboden. Geen politieke partij waagt zich eraan stopzetting van alle sportsubsidies te eisen - onder het motto van de scheiding van staat en voetbalveld of zoiets.

Gedaantewisseling

Dat een beetje interland oogt als een godsdienstoorlog: de stad belegerd en plundering na afloop

In plaats daarvan verschanst de sport zich achter dezelfde verdedigingslinies die eergisteren nog religieus werden weggehoond. Dat het maar rotte appels in de mand zijn, temidden van een overweldigende meerderheid aan toegewijde goedwillendheid. Dat sport discipline en morele oprechtheid bijbrengt. Dat niets het lichaam zo gezond houdt als flink trainen door de week en op zaterdag een potje schoppen, slaan of hengsten.



Tja, denkt mijn duiveltje dan weer: vandaar dat in het weekend de eerste-hulpposten vol zitten met gekwetste kinderen en geblesseerde senioren. Dat het kickboksen waarover Nederland plots collectief in extase verkeerde als was het een Mariaverschijning de koninklijke weg is naar tot gort geslagen hersenen. Dat al die sportiviteit zich bewijst in massale knokpartijen op en buiten het veld. Dat een beetje interland oogt als een godsdienstoorlog: de stad belegerd en plundering na afloop.



Wat secularisten ook mogen beweren - of hopen -, we zijn de religie nog lang niet kwijt. In haar meest militante, kwaadaardige en hypocriete vorm heeft zij in de loop van de twintigste eeuw een spectaculaire gedaanteverwisseling ondergaan, om - zoals de veelgeciteerde Giuseppe Tomasi di Lampedusa ooit schreef - alles bij het oude te houden door alles te veranderen. Wat ooit de doop was, is nu de dope. Wat ooit het seminarie was, is nu de jeugdliga. Wat ooit de heilige, nu de crack. Wat ooit de sekte, nu het legioen.

Prijzen en loven

Ach, laten we naar hartenlust de deugden van de sport prijzen en loven. Ze zullen er vast wel zijn - zoals ook de godsdienst meer goeds gedaan heeft dan het vrome laïcisme van vandaag durft te erkennen. Maar wanneer ook het onwelvoeglijke zich erin heeft voortgezet, laten we dan niet van schrik de handen voor de mond slaan alsof de pastoor een wind gelaten had. Sport maakt mensen niet beter, hoezeer hij ook omwalmd wordt door een geur van heiligheid. Hij is simpelweg de zoveelste bevlieging van het onverwoestbare verlangen daarnaar, in een lange geschiedenis van verdwazing.