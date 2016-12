Gerrit-Jan Kleinjan − 22/12/16, 15:30

© Trouw. De Grote Kerk of Onze Lieve Vrouwe Kerk in Breda.

Ongelovig Precies de helft van de volwassen Nederlanders rekent zich tot een religieuze groepering. Praktiserend zijn ze lang niet allemaal: een op de zes Nederlanders gaat minimaal eens per maand naar de kerk, moskee, tempel of synagoge, zo blijkt uit de jaarlijkse rapportage van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De afname van het percentage kerkleden verloopt in een tamelijk stabiel tempo. In 2010 gaf nog 55 procent aan zich te rekenen tot een religieuze groepering. Het aantal moslims is de afgelopen wel jaren constant gebleven. Zo'n 5 procent van de bevolking, bijna 1 miljoen mensen, rekent zich tot dit geloof. Ze wonen, zo meldt het CBS, vooral in Zuid- en Noord-Holland en in Flevoland.



Van de moslims bezoekt bijna 40 procent regelmatig een moskee. Het moskeebezoek ligt daarmee fors hoger dan het kerkbezoek onder katholieken: van hen bezoekt 17 procent met regelmaat de kerk. Protestanten daarentegen gaan juist veel vaker naar de kerk: van de volwassenen die zich rekenen tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) gaat meer dan de helft regelmatig ter kerke.

Opgeheven

Zo bieden ze geen inzicht in de verschillen tussen de vele protestantse kerkgenootschappen

De cijfers over het kerkbezoek van het CBS sluiten aan bij het beeld dat in 'God in Nederland' werd geschetst, het veel omvangrijkere onderzoek dat eerder dit jaar verscheen. Ook daaruit bleek dat een grote meerderheid van de Nederlanders (82 procent) zelden of nooit in een kerk komt. Het CBS baseert zich in dit onderzoek op steekproefgegevens. Per gemeente zijn minstens 150 personen ondervraagd.



De gegevens van het CBS laten lang niet alles zien. Zo bieden ze geen inzicht in de verschillen tussen de vele protestantse kerkgenootschappen. Dat komt omdat het CBS namen van kerkgenootschappen gebruikt die voor een deel niet meer bestaan.



Zo spreekt het rapport over de Nederlandse Hervormde Kerk terwijl dit kerkgenootschap al meer dan tien jaar geleden is opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland. Daarnaast rept het CBS over 'gereformeerden'. Maar het is onduidelijk, bevesigt ook een CBS-woordvoerder, of hiermee de gereformeerden worden bedoeld die net als de hervormden zijn terechtgekomen in de PKN of dat er kleine orthodox-gereformeerde kerken mee worden bedoeld, zoals de Christelijke Gereformeerde Kerk of de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt.



Die verwarring zal voorlopig blijven bestaan. Het instituut is niet van plan de gebruikte methode aan te passen, aldus de zegsman. "Het gebruik van deze termen zit in onze routine en die dateert al van voor de vorming van de PKN."