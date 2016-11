23/11/16, 19:20

© afp. Het klooster van Mar Behnam is het grootste van Irak

Tijdens de bevrijding van de Iraakse stad Mosul wordt langzaam duidelijk hoe groot de door IS aangerichte schade is aan het christelijk erfgoed in en rond de stad.

De strijd om Mosul verloopt moeizaam, maar voor de christenen in het gebied was er afgelopen weekeinde een klein lichtpuntje. De Iraakse strijdkrachten veroverden het grootste klooster van Irak op IS. Onder die strijdgroepen was ook een christelijke militie, de 'Babylon Brigade'. IS heeft het klooster zwaar beschadigd. Net als alle andere tombes, heiligdommen en historische plaatsen die de terreurgroep in handen krijgt.

Mar Behnam

Het betreffende klooster, Mar Behnam, ligt ten zuiden van Mosul en stamt uit de vierde eeuw na christus. Voordat het klooster, tegelijk met de verovering van Mosul, in handen viel van IS, was het eigendom van de Syrisch-katholieke kerk. De Aramese monniken die er woonden, werden verjaagd.



In Mosul en omstreken leefde voor de bezetting een grote christelijke gemeenschap. Toen de stad werd ingenomen door IS werden christenen voor de keus gesteld: bekeer je tot de islam, betaal 'veiligheidsbelasting' of vertrek. De meeste Aramese christenen vluchtten daarop naar Koerdisch gebied in Noord-Irak. In heel Irak woonden voor de Amerikaanse invasie in 2003 zo'n 1,6 miljoen christenen. Nu zijn dat er nog 250.000.

Hisba

IS gebruikte het klooster van Mar Behnam tot voor kort als hoofdkwartier van de 'Hisba'. De moraalpolitie van de jihadisten, die de naleving van de strenge islamitische wetten controleert die IS invoert in veroverde gebieden. Voor die bezetting was het klooster Mar Behnam een geliefd bedevaartsoord. Vanwege de tombe van de heilige Sint Behnam, een martelaar uit het Syrisch-Orthodoxe christendom. Ook zouden volgens legende zieken er kunnen genezen.

© AFP. Een christelijke militie bewaakt momenteel het klooster

Afspiegeling

Het eeuwenoude complex stond bekend als afspiegeling van de regio; de vlakten van Nineveh. Van oudsher is dat gebied een lappendeken van verschillende geloven en culturen. In het klooster was dat volgens deskundigen terug te zien in de verschillende stijlen van architectuur. Maar veel is verwoest. Vorig jaar verspreidde IS een video waarin het de tombe van Mar Behnam met de grond gelijk gemaakt. Nu het complex is bevrijd, is pas echt duidelijk wat voor schade IS heeft aangericht. Het klooster is door de jihadisten geplunderd.



De theologische geschriften en geschiedenisboeken over de christelijke gemeenschap in Irak zijn verbrand. De inscripties op de muren en beelden van heiligen vernield. "Het was hun doel christelijke geschiedenis en beschaving op de vlakten van Nineveh (het gebied bij Mosul, red.) te vernietigen", zei een commandant van de Babylon Brigade tegen Reuters over de verwoesting. De militie bewaakt momenteel het klooster.

Afgoderij

IS vernietigt tombes en heiligdommen omdat het die ziet als afgoderij. Wat het klooster van Mar Behnam overkwam, gebeurde eerder op andere historische of religieuze plekken die de terreurorganisatie veroverde. Zoals in de historische steden Nimrud en Palmyra. In Mosul verwoestte IS behalve grote delen van het heroverde klooster ook de mausolea van twee middeleeuwse imams, en delen van de ruïnesteden Nineveh en Hatra. Ook eeuwenoude Assyrische beelden in het museum van de stad moesten het ontgelden.