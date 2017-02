09/02/17, 04:22 − bron: ANP

Er worden onnodig veel kinderen gediagnosticeerd met ernstige lees- en rekenproblemen, zegt dyslexiehoogleraar Anna Bosman van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze onderzoekt het fenomeen dyslexie al sinds 2007 en komt maar tot één conclusie: dyslexie is een gevolg van slecht onderwijs. Dat schrijft het AD.

'Kinderen moeten de spellingregels goed in hun hoofd hebben. Bijvoorbeeld dat een g-klank voor een 't' vrijwel altijd een 'ch' is en geen 'g'. Er moet ouderwets gestampt worden met een juf of meester voor de klas die de instructies geeft. Elke dag een dictee', aldus Bosman.



Voor dyscalculie - rekenblindheid - geldt hetzelfde, stelt Bosman. Het ontbreekt aan basisvaardigheden: optellen, vermenigvuldigen, de tafels kennen. Tijdens een intensieve rekentraining van zes weken gingen de 50 leerlingen die aan een onderzoek van Bosman deelnamen gemiddeld met anderhalf jaar vooruit. 'Vrijwel alle leerlingen zijn in staat om deze basisvaardigheden te verwerven.'