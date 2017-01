11/01/17, 02:31 − bron: ANP

© anp. Minister Jet Bussemaker bij de opening van het academisch jaar in 2015 bij de Universiteit Utrecht.

Universiteiten tellen te veel witte mannen en zijn te veel gericht op onderzoek. Dat gaat ten koste van onderwijstalent, begaafde vrouwen en academici met een migratieachtergrond, vindt minister Jet Bussemaker van Onderwijs.

Bussemaker trekt eenmalig 5 miljoen euro uit voor de bevordering van honderd vrouwelijke hoofddocenten tot hoogleraar. Van het professorenkorps is nu nog maar 17 procent vrouw, constateert de minister in een vraaggesprek met de Volkskrant. Het streven van de universiteiten de komende drie jaar tweehonderd extra vrouwelijke hoogleraren aan te stellen gaat haar niet ver genoeg.



Doordat universiteiten voortdurend nieuwe onderzoeksresultaten van wetenschappers eisen, komt het overdragen van hun kennis aan studenten en de samenleving in de knel, aldus Bussemaker. Ze wil dat onderwijsprestaties belangrijker worden in de beoordeling van docenten.