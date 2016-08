27/08/16, 05:24 − bron: ANP

© anp.

De afschaffing van de basisbeurs en het collegegeld dat steeds hoger wordt hebben ervoor gezorgd dat de koopkracht van studenten volgend jaar onevenredig hard daalt. Daarvoor waarschuwt het ISO, het Interstedelijk Studenten Overleg, zaterdag op basis van eigen onderzoek.

De organisatie, die de belangen behartigt van studenten, wil dat de ministers Jet Bussemaker (Onderwijs) en Jeroen Dijsselbloem (Financiën) maatregelen nemen. Een oplossing kan volgens het ISO zijn dat het collegegeld bij inschrijving bevroren wordt, opdat de student jarenlang weet waar hij of zij aan toe is.



Bij het vaststellen van de koopkrachtverandering van studenten is onder meer rekening gehouden met gemiddelde inkomsten en uitgaven van studenten, de consumentenprijsindex en kamerhuur.



'De cijfers liegen er niet om', aldus ISO-voorzitter Jan Sinnige, die vreest voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. 'De drempel om te studeren wordt steeds hoger. Het is vooral problematisch voor studenten van wie de ouders niet kunnen bijspringen.'



Universitaire studenten gaan er volgens het onderzoek het meest op achteruit. Ze zouden bij uitvoeringsorganisatie DUO kunnen aankloppen voor een verhoogde lening of een extra hoge aanvullende beurs, denkt ISO.