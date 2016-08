Door: Ingrid Weel − 26/08/16, 11:36

© thinkstock.

Ik wilde er aanvankelijk niet veel van weten; basisscholen die vijf dagen per week onderwijs bieden aan alleen hoogbegaafde kinderen. Inmiddels snak ik er naar. Maar helaas is er geen in de regio waar ik woon. Dat heeft één voordeel; het bespaart me flink wat geld.

Ingrid Weel, journalist bij Trouw, heeft vier dochters, van wie er zeker twee hoogbegaafd zijn. Daar weet de samenleving en ook het onderwijs vaak geen raad mee, zo heeft zij de afgelopen jaren gemerkt. In vijf delen schrijft ze over haar ervaringen. Vandaag het laatste deel.

Doordat de klassen voor hoogbegaafde kinderen kleiner zijn en er extra lesstof nodig is, wordt aan de ouders vaak een jaarlijkse bijdrage van 2.000 euro of meer gevraagd per kind.



Dat tikt aan met vier kinderen. De overheid betaalt niet mee aan hoogbegaafdenonderwijs. Nut en noodzaak is blijkbaar bij onze bewindspersonen nog niet duidelijk. Bij de meeste mensen trouwens niet.



"Kunnen deze kinderen niet gewoon wat extra werk krijgen op school? Of een boek lezen als ze klaar zijn met hun taak? Iedereen verveelt zich toch wel eens?"



En: "Moet je hoogbegaafde kinderen nou echt apart zetten? Het is toch mooier en beter als alle kinderen bij elkaar in een klas zitten? Ze moeten later toch ook functioneren in de samenleving? Waarom zouden slimmerds op een eliteschool mogen?"



Het zijn zomaar wat vragen die je krijgt als je over speciaal onderwijs voor hoogbegaafde kinderen begint.

Je kunt een 7-jarige hoogbegaafde wel pluswerk geven, maar als niemand daarbij helpt, zal er weinig uit zijn of haar handen komen

Geen wonderkinderen

Ik kan talloze redenen bedenken waarom het goed is als deze kinderen bij elkaar worden gezet en les krijgen van een leerkracht die gespecialiseerd is in hoogbegaafdheid. Al was het maar omdat ze zich dan niet meer zo anders voelen of raar. Omdat hun grapjes dan eindelijk door leeftijdsgenoten worden begrepen. Fijn toch?



Maar er is meer. Een deskundige leerkracht heeft de kennis en kunde om iets te doen met de frustratie die veel van deze kinderen hebben als iets niet lukt. Die kan voluit aan de slag met hun faalangst. Die kan de kleine betwetertjes leren doorzetten en laten samenwerken. Samenwerken met kinderen die het misschien beter weten dan zij. De leerkracht kan ze complexe vraagstukken voorschotelen waar ze lekker hun tanden in kunnen zetten.



Ook hoogbegaafde kinderen hebben begeleiding nodig. Het zijn immers geen wonderkinderen. Je kunt een 7-jarige hoogbegaafde wel pluswerk geven, maar als niemand daarbij helpt, zal er weinig uit zijn of haar handen komen. Ze moeten net als alle jonge mensen nog leren plannen, leren organiseren, en discipline aanleren, en dat leren ze niet op de reguliere basisschool waar ze zonder moeite de lesstof onder de knie krijgen.

Mijn dochter wil niet anders zijn dan de anderen, dus kiest ze ervoor om gewoon wat langzamer te werken

Faalangst

Mijn dochter pakt zelfs liever niet tijdens de reguliere les haar pluswerk erbij. Ze wil niet anders zijn dan de anderen, dus kiest ze ervoor om gewoon wat langzamer te werken. Maar ze is ook bang dat ze het moeilijke extra werk niet kan. En dat gevoel van falen haat ze, dat gaat ze liever uit de weg. Daarbij durft ze -terwijl het een mondige dame is- geen hulp aan de juf te vragen. Ze is bang dat juf haar dan dom vindt en dat juf boos wordt.



"Vragen stellen is niet dom meisje, juist slim, anders leer je niets. En juf wordt nooit boos, dat weet je toch? Juf wordt betaald om vragen van kinderen te beantwoorden, dat is haar werk", probeer ik. Het is vast niet het juiste wat ik zeg, want het overtuigt haar allerminst. Ze voelt zich misschien alleen maar meer een aansteller. Onbegrepen. Anders.

Wat is er sociaal aan om een kind te omgeven met leerkrachten en kinderen die hem of haar niet begrijpen?

Passend onderwijs

Het reguliere onderwijs is absoluut niet passend voor hoogbegaafde kinderen. Maar ze zitten er wel, bij alle anderen, zoals de samenleving wenst. Alleen wat is er sociaal aan om een kind te omgeven met leerkrachten en kinderen die hem of haar niet begrijpen? Waardoor ze ook vaak buitengesloten worden. Wat is daar goed aan? Ik heb daar inmiddels grote vraagtekens bij.



Recent heb ik besloten om met een vader van twee hoogbegaafde zoontjes te proberen om ook in mijn woonplaats voltijds hoogbegaafdenonderwijs te realiseren. Ik gun dat mijn twee jongste dochters, maar bovenal alle hoogbegaafde kinderen in Alkmaar en omgeving. Ik hoor en lees te veel verhalen over depressieve kinderen, over onderpresteerders, over thuiszittende kinderen, over kinderen die drie of vier keer van school wisselen voordat (h)erkend wordt dat ze hoogbegaafd zijn. Is dat erg? Ik vind van wel.